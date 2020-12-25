Телеканал «Санкт-Петербург» возглавил Александр Малькевич

Глава Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич назначен гендиректором телеканала «Санкт-Петербург», который принадлежит городским властям, сообщил источник в Смольном.

Отмечается, что новый пост он займет с 11 января следующего года.

Ранее Малькевич возглавлял несколько телеканалов в разных регионах России, а также руководил интернет-изданием «USA Really», которое связывают со структурами бизнесмена Евгения Пригожина.

В своем Telegram-канале медиаменеджер называет себя «единственным российским журналистом, попавшим под санкции США».