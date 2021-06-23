Телеканал «Санкт-Петербург» выкупил газету «Метро»

Акции издательского дома «Три короны», который выпускает бесплатную газету «Метро», приобрело АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (ГАТР), об этом сообщил генеральный директор ГАТР и телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич изданию «Ведомости. Санкт-Петербург». Одну акцию получило АО «Петроцентр».

Александр Малькевич по поводу сделки пишет в своём телеграм-канале так: «Сделка состоялась в целях расширения аудитории телеканала, активно освещающего повестку города. Благодаря объединению ресурсов городского телеканала и одной из самых популярных городских газет планируется обеспечить взаимную интеграцию контента, реализовать совместные проекты, отвечающие интересам всех жителей Санкт-Петербурга, и, соответственно за счет этого повысить рекламную привлекательность СМИ».

Генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» рассказал Лениздату, что планирется расширение состава команды газеты и интеграция двух редакций:

Планируются новые сотрудники, новые задачи, новые проекты, но не раньше осени, потому что нужно выйти из ковидной волны и избирательной гонки. С коллективом газеты я встречался, рассказал им, что никаких экстраординарных действий в их отношении не будет. Задача – качественно делать свою работу на благо города и горожан.

ГАТР и «Петроцентр» принадлежат администрации Петербурга. ГАТР – учредитель телеканала «Санкт-Петербург». «Петроцентр» — издатель официальной газеты Смольного «Петербургский дневник».

Александр Малькевич также отметил, что в планах гораздо больше проектов: