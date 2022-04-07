Телеканал «Соловьев.Live» начал вещать на частотах Euronews Телеканал «Соловьев.Live» начал вещать на частотах Euronews

7 апреля началось вещание телеканала «Соловьев.Live» на частотах Euronews в России, в настоящее время идет подготовка разрешительных документов, сотрудничество с операторами будет пока вестись в тестовом режиме.

«Сегодня в 7.00 утра по московскому времени на частотах Euronews («Евроновости») начал вещание круглосуточный телеканал Соловьев.Live», — говорится в сообщении пресс-службы канала.

Ранее сообщалось, что канал предоставит разрешительные документы на вещание до конца месяца.

Напомним, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Euronews, исполняя решение Генпрокуратуры РФ. Решение было принято из-за систематического размещения недостоверной общественно значимой информации о спецоперации на Украине. 22 марта канал сообщил о том, что его вещание в стране «ограничено или прервано».

В свою очередь, YouTube в том же месяце заблокировал каналы «Соловьев.Live» и «Вечер с Владимиром Соловьевым» за нарушение условий использования сервиса. Также в Маре сам Владимир Соловьев попал под западные санкции.