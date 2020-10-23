Телеканал «Супер» назовут «Субботой» и переориентируют на женскую аудиторию

Канал «Супер» получит новое название — «Суббота» — и будет посвящен девушкам. Руководитель проекта Николай Картозия охарактеризовал его как «телеканал с женской моноаудиторией», на котором можно «залипнуть на весь день». Выбор названия он объяснил тем, что суббота является тем днем, который после бурной пятницы девушка посвящает себе. Детали перезапуска были озвучены на презентации для рекламодателей, сообщает «Коммерсантъ».

Баинговой аудиторией «Субботы» станут женщины 18–45 лет. Канал предложит им «культовые сериалы» и реалити-шоу («Зачарованные», «Отчаянные домохозяйки», «Дикий ангел», «Битва сватов», «Снова 18», «Мое свадебное платье»). Лицами проекта, которые будут участвовать в рекламных кампаниях, станут «успешные и известные self-made-девушки».

В «Газпром-медиа Развлекательное ТВ» рассказали, что «Суббота» станет частью экосистемы в связке с «Пятницей!», а рекламные форматы «Пятницы!» будут масштабированы на «Субботу».

О перезагрузке развлекательного канала стало известно в начале октября. Развитие канала поручили гендиректору «Пятницы!» Николаю Картозии. Причинами смены концепции называли слабые аудиторные показатели и финансовые трудности.

Из базы Роспатента следует, что в октябре ООО «Парнас-Медиа» (учредитель телеканала «Супер») подало заявку на регистрацию товарного знака «Суббота».