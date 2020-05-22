Телеканал ТВК вступил в журналистское объединение «Синдикат-100»

Канал ТВК вошел в состав объединения независимых СМИ «Синдикат-100». Это союз федеральных и региональных СМИ России, главной целью которого является освещение проблем страны и одновременная публикация материалов на острые общественно значимые темы.

Необходимость в таких журналистских объединениях обсудили с исполнительным директором ТВК Ксенией Черепановой:

Быть единомышленниками с теми, кто отстаивает журналистские принципы, это всегда правильно. Я не говорю о «белых» и «красных». Речь про то, чтобы объединиться с тем, кто считает, что на телевидении, в интернете, в газетах нет запретных тем, нет того, о чем нельзя рассказывать, нет запретных фамилий. Обо всем, что происходит в нашей жизни нужно рассказывать. Вы можете любить или не любить «Новую газету», ТВК, сайт «Тайга.инфо», вы вправе выбирать сами и получать разную информацию. Смотреть и Путина, и Навального, и тех, кто любит власть, и тех, кто критикует власть. На ТВК, например, все это есть: Путин выступает в прямом эфире, как и на федеральных каналах. И наше право рассказывать о тех, кто критикует эту власть. Это, безусловно, не нравится нынешним руководителям, но это их проблема.

«Синдиката-100» – организация СМИ, а которую входят издание «Новая газета», телеканал «Дождь», сайт «Такие дела», радио «Эхо Москвы», интернет-издание «Медуза», томский портал «ТВ-2», новосибирский портал «Тайга. Инфо» и другие.