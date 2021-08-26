Телеканалу «Дождь» и другим СМИ — иностранным агентам могут запретить освещать выборы

Закон об иноагентах ограничивает их участие в выборах: они «не вправе осуществлять деятельность, способствующую или препятствующую выдвижению и избранию кандидатов», а также участвовать «в иных формах». ЦИК должен решить, будет ли «Дождь» рассказывать о выборах, но эксперты полностью уверены в запрете.

Еще в апреле была внесена новая норма в закон о выборах — по ней ограничиваются все «иностранные агенты». Поправки не касаются только иноагентов-граждан России. СМИ с этим статусом могут участвовать как иностранные наблюдатели, но это регулируется отдельно. Член горизбиркома Петербурга и юрист Дмитрий Краснянский считает: буквальное толкование закона не оставляет СМИ-иноагентам возможности рассказать о выборах.

Элла Памфилова, глава ЦИК России, рассказала, что комиссия готовит разъяснения о статусе иноагентов. Основание — информация от минюста.