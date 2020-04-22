Телеканалы и газеты вошли в список системообразующих предприятий

Правительство внесло 79 организаций связи, технологических и медиакомпаний в список системообразующих предприятий, следует из сообщения на сайте правительства. Список подготовлен Минкомсвязи.

Среди них:

• медиахолдинги «Первый канал», ВГТРК, «Газпром-медиа», «Национальная медиа группа», ЮТВ, «Россия сегодня»

• интернет-холдинги «Яндекс», Mail.ru Group и Rambler Group

• радиохолдинги «Европейская медиа группа», «Русская медиагруппа», Krutoy Media

• информационные агентства ТАСС и РБК

• газеты «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», «Российская газета», «Коммерсантъ»

• операторы наружной рекламы Russ Outdoor, Gallery

• книжные издательства «Просвещение», «Эксмо»

• типографии «Первая образцовая типография», «Парето-принт»

• книжные магазины «Читай-город» и «Буквоед»

• аналитическая компания Mediascope

Системообразующие предприятия будут получать помощь из бюджета в приоритетном порядке. В конце марта правительство утвердило первый перечень системообразующих предприятий, в него вошли 646 компаний. Позднее премьер-министр Михаил Мишустин предложил профильным министерствам готовить предложения по расширению списка. Первый отраслевой список Минсвязи правительство утвердило 17 апреля, теперь он расширен.

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