Телеканалы и газеты вошли в список системообразующих предприятий

Теги: 
Правительство РФ
Апр 22, 2020

Правительство внесло 79 организаций связи, технологических и медиакомпаний в список системообразующих предприятий, следует из сообщения на сайте правительства. Список подготовлен Минкомсвязи.

Среди них:

•   медиахолдинги «Первый канал», ВГТРК, «Газпром-медиа», «Национальная медиа группа», ЮТВ, «Россия сегодня»

•   интернет-холдинги «Яндекс», Mail.ru Group и Rambler Group

•   радиохолдинги «Европейская медиа группа», «Русская медиагруппа», Krutoy Media

•   информационные агентства ТАСС и РБК

•   газеты «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», «Российская газета», «Коммерсантъ»

•   операторы наружной рекламы Russ Outdoor, Gallery

•   книжные издательства «Просвещение», «Эксмо»

•   типографии «Первая образцовая типография», «Парето-принт» 

•   книжные магазины «Читай-город» и «Буквоед»

•   аналитическая компания Mediascope

Системообразующие предприятия будут получать помощь из бюджета в приоритетном порядке. В конце марта правительство утвердило первый перечень системообразующих предприятий, в него вошли 646 компаний. Позднее премьер-министр Михаил Мишустин предложил профильным министерствам готовить предложения по расширению списка. Первый отраслевой список Минсвязи правительство утвердило 17 апреля, теперь он расширен.

Источник: Ведомости
Иллюстрация: shutterstock.com
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