Телеканалы и газеты вошли в список системообразующих предприятий

Правительство внесло 79 организаций связи, технологических и медиакомпаний в список системообразующих предприятий, следует из сообщения на сайте правительства. Список подготовлен Минкомсвязи.
Среди них:
• медиахолдинги «Первый канал», ВГТРК, «Газпром-медиа», «Национальная медиа группа», ЮТВ, «Россия сегодня»
• интернет-холдинги «Яндекс», Mail.ru Group и Rambler Group
• радиохолдинги «Европейская медиа группа», «Русская медиагруппа», Krutoy Media
• информационные агентства ТАСС и РБК
• газеты «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», «Российская газета», «Коммерсантъ»
• операторы наружной рекламы Russ Outdoor, Gallery
• книжные издательства «Просвещение», «Эксмо»
• типографии «Первая образцовая типография», «Парето-принт»
• книжные магазины «Читай-город» и «Буквоед»
• аналитическая компания Mediascope
Системообразующие предприятия будут получать помощь из бюджета в приоритетном порядке. В конце марта правительство утвердило первый перечень системообразующих предприятий, в него вошли 646 компаний. Позднее премьер-министр Михаил Мишустин предложил профильным министерствам готовить предложения по расширению списка. Первый отраслевой список Минсвязи правительство утвердило 17 апреля, теперь он расширен.
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