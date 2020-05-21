Телерадиокомпания «Крым» намерена подать в суд на YouTube из-за удаления аккаунта телеканала, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на руководство телеканала.

Ранее американский видеохостинг удалил аккаунты телеканала «Крым 24» и нескольких других российских СМИ.

«Сегодня утром команда YouTube внезапно удалила канал главного на полуострове телеканала «Крым 24». Это было сделано после трtх лет успешного сотрудничества без предупреждения и объяснения причин», - отмечалось в сообщении телеканала. Его редакция направила запрос в службу поддержки Google.

В российском офисе Google на момент публикации не ответили на запрос RNS об удалении аккаунта.