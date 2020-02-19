Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала. Об этом он написал в Инстаграме:

Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии.

Первый канал подтвердил ТАСС и РИА Новости информацию об увольнении Шепелева. Программа «На самом деле», которую он вел, будет выходить с новым ведущим.

Дмитрий Шепелев работал на Первом канале с 2008 года. Он был ведущим программ «ДОстояние РЕспублики», «Здравствуйте, девочки!» и «Минута славы». С 2017 года Шепелев вел ток-шоу «На самом деле».