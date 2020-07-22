Телеведущий Шепелев запустит новое шоу на ТНТ

ТНТ запускает новое шоу с телеведущим Дмитрием Шепелевым, сообщила пресс-служба телеканала. Это будет новый для канала формат семейного шоу.

«Дмитрий Шепелев станет ведущим первого семейного шоу на ТНТ», — сообщили в пресс-службе канала, отметив, что шоу будет называться «Ты как я», его героями станут звезды и их дети.

Шоу будет показано осенью, отметила пресс-служба канала. Его создателем является Comedy Club Production.

«Шепелев впервые будет сотрудничать с ТНТ, телеканалом, для которого запуск семейного шоу станет экспериментом. В каждом выпуске проекта в студию к Дмитрию Шепелеву будут приходить комики, ведущие, актеры и актрисы, а также звезды ТНТ вместе со своими детьми, чтобы сразиться парами, выяснить, в чьей семье царит полное взаимопонимание, и узнать, правда ли, что дети — это маленькие копии своих знаменитых родителей», — добавили в пресс-службе ТНТ.

Дмитрий Шепелев — теле- и радиоведущий, ранее работавший в Белоруссии, на Украине и на российском «Первом канале». В начале года Шепелев объявил о своем уходе с «Первого канала».