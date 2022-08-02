Темпы роста выручки рынка электронных и аудиокниг замедляются

Выручка группы «ЛитРес» выросла на 15% по итогам первого полугодия. Однако в 2021 году этот показатель составил 27% в первом полугодии, в 2020 году – 35,6%, в 2019 году – 49%, пишет «Ъ». Таким образом, темпы роста выручки замедляются.

Изначально в «ЛитРес» («ЛитРес», MyBook, Livelib, «ЛитРес: Самиздат», «ЛитРес: Чтец» и «ЛитРес: Библиотека») планировали потерять лишь несколько процентных пунктов, однако «события последних месяцев» повлияли на объем выручки, поясняет гендиректор группы Сергей Анурьев.

Негативное влияние оказали также проблемы с оплатой покупок и подписок. После введения санкций российская аудитория потеряла доступ к платежам в App Store и Google Play. Также возникли проблемы с получением платежей из других стран. Это подтверждает гендиректор Bookmate Андрей Баев. Он сообщает об отрицательной динамике в сервисе и добавляет, что рынок в целом также показал падение, так как оплата картой через провайдера в России появилась не сразу, а перенести подписки невозможно.