Теплица и «7х7» запускают онлайн-курс «Как собрать видеостудию для редакции СМИ»

Просветительский проект «Теплица социальных технологий» и независимое медиа «7х7» проведут курс «Как собрать видеостудию для редакции СМИ». Слушатели пройдут все этапы построения редакционной видеостудии — от задумки и планирования бюджета до выхода в эфир и публикации материалов на платформах. Также вместе со специалистами они обсудят технические вопросы и логистику, научатся избегать распространенных ошибок.

С 30 августа по 2 сентября пройдут четыре вебинара. Участие бесплатное. На курс приглашаются издатели СМИ, журналисты, редакторы и сотрудники НКО, заинтересованные в сотрудничестве с медиа.

Подробнее ознакомиться с программой курса и зарегистрироваться можно по ссылке.