Теплица и «7х7» запускают онлайн-курс «Как собрать видеостудию для редакции СМИ»

Авг 20, 2021

Просветительский проект «Теплица социальных технологий» и независимое медиа «7х7» проведут курс «Как собрать видеостудию для редакции СМИ». Слушатели пройдут все этапы построения редакционной видеостудии — от задумки и планирования бюджета до выхода в эфир и публикации материалов на платформах. Также вместе со специалистами они обсудят технические вопросы и логистику, научатся избегать распространенных ошибок. 

С 30 августа по 2 сентября пройдут четыре вебинара. Участие бесплатное. На курс приглашаются издатели СМИ, журналисты, редакторы и сотрудники НКО, заинтересованные в сотрудничестве с медиа. 

Подробнее ознакомиться с программой курса и зарегистрироваться можно по ссылке

Источник: Теплица социальных технологий
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