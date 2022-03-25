Тереза Каррерас: «Ради нашей профессии стоит жить»

— Как в вашей жизни возникла «женская повестка»?

— Не знаю, когда гендерная проблематика начала меня интересовать, мне кажется, она всегда меня волновала... Когда я была маленькой, меня спрашивали: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» Я почти всегда отвечала одинаково: «Хочу работать, зарабатывать деньги и сама решать, как мне жить». Думаю, что эта идея всегда была одной из главных в моей жизни. Еще меня спрашивали, когда я выйду замуж, я всегда отвечала — «никогда». Для меня нормально — жить как пара, не теряя при этом личности и индивидуальности. Жизнь полна правил поведения, которые навязывает патриархальное общество, часто стереотипных, я стараюсь как можно меньше им следовать. Я из скромной семьи, в которой есть женщины самых разных взглядов, важно, что все они уважают друг друга. Мои бабушки — очень смелые: одна из них вырастила в одиночку шестерых детей, при этом она всегда отстаивала свои права — настоящий феминистский подход. Моя мать никогда не работала, потому что отец не хотел этого. Ситуация в семье была зеркалом, в которое я решила не смотреть.

— Согласно рейтингу The Global Gender Gap Index, Испания находится в первой десятке стран по уровню равенства мужчин и женщин. Стало ли это результатом упорной борьбы? Как вам кажется, все проблемы действительно сегодня решены?

— В Испании знают два имени — Эмилии Пардо Басан (1851—1921) и Консепсион Ареналь (1820—1893), они сделали немало для изменения положения женщин, для формирования идеологии равенства. Борьба женщин за право голоса началась в Англии и Германии, в Испании ей долгое время не было места. В ХХ веке страна долгие годы жила под диктатурой генерала Франко с фашистским режимом, автократия во многом сохраняется по сей день. Именно поэтому феминистскому движению в Испании очень трудно было перейти от теории к практике. В истории нашей страны, преимущественно монархической, существовали две республики: Первая Республика (1873—1874) и Вторая Республика (1931—1939). В 1857 году обучение девочек в начальной школе стало обязательным в соответствии с «Законом об общественном обучении». Во время Второй Республики закон поспособствовал получению женщинами права голоса, права на гражданский брак и развод, признания опеки над своими детьми, измена женщин перестала быть преступлением. Вторая Республика, отмеченная демократическими преобразованиями в целом, открыла путь женщинам. Клара Кампоамор была избрана депутатом от Мадридского избирательного округа на выборах 1931 года (до этого женщины могли быть избраны, но не могли голосовать), благодаря ее усилиям была утверждена новая конституция, согласно которой женщины наделялись правом голоса.

Вторая Республика закончилась 1 апреля 1939 года государственным переворотом и установлением диктатуры Франко, последствия которой ощущаются до сих пор. Ни мужчины, ни женщины не могли голосовать в Испании до 1977 года. Еще до смерти генерала Франко в 1975 году Испания сделала выбор в пользу своего присоединения к Европейскому союзу, однако ее окончательная интеграция в ЕС состоялась только восемь лет спустя, в 1986 году.