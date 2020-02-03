Пренебрежение к человеческой жизни — наша скрепа?

— Для вас экожурналистика — отдельный вид журналистики?

— Да, конечно. Это такая же специальная тема, как политика, экономика или культура. Экология — не менее важная сфера, она про здоровье и безопасную жизнь, а у нас экологических проблем хоть отбавляй. И государство их не решает. Ни к оздоровлению среды, ни к экономическому процветанию страны действия властей сейчас, к сожалению, не ведут.

— А как быть с экологическим расследованием? Это отдельный жанр?

— Думаю, нет. Экологические расследования ничем не отличаются от тех, что ведет тот же Голунов. Сначала журналист узнает о проблеме от героя, который сам приходит в редакцию, из писем или от коллег. Потом лично выезжает на место, исследует, разговаривает с очевидцами, берет комментарии экспертов. И согласовывает текст с юристом, конечно.

— Но расследования, например, о коррупции все же популярнее у аудитории, чем материалы об экологических проблемах. Почему?

— Да, в современной России это так. В эпоху гласности было иначе. В конце 80-х в редакции посыпались письма об экологических проблемах, у СМИ появились специальные рубрики. Если СМИ не говорило о проблемах окружающей среды, оно теряло популярность и аудиторию. Обычные люди выходили на митинги против загрязнения природы. Все-таки критиковать государство им еще было страшно, поэтому такая борьба стала видом политической активности, способом выразить мнение. Сегодня это худо-бедно, но можно сделать прямо.

— В западных странах, где проблем с выражением своей позиции меньше, интерес к теме экологии сохраняется.

— Да, но это совсем другая культура. Еще в 1992 году я был на стажировке в гамбургской газете. Там любая острая публикация об экологической проблеме поднимала шум, к ее решению уже тогда подключались партия «Союз 90 / Зеленые», бундестаг, общественные организации. И законодательство там тоже другое. Помню, обратил внимание — в большом книжном издательстве все принтеры стоят в коридорах. Пресс-секретарь мне тут же объяснил: «Наши «зеленые» сейчас доказывают, что принтеры при работе выбрасывают очень вредные вещества. Если докажут — мы от исков работников, нынешних, бывших — без штанов останемся!» У них совсем другое отношение к себе.

— В России не принято так серьезно заботиться о здоровье?

— В СССР даже ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской АЭС не удалось доказать, что они получили дозу облучения выше нормы, которую им проставили в военные билеты. И поэтому они так тяжко болеют. «Это у вас от неврастении, пьянки, радиофобии», — твердили им врачи. Нынешняя Россия унаследовала от СССР это жуткое, пренебрежительное отношение к жизни людей.