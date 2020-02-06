Тезка пилота сгоревшего SSJ-100 подал иск к «Известиям» на 1 млн рублей

Тезка пилота сгоревшего в мае в Шереметьево Sukhoi Superjet подал иск к «Известиям» в Симоновский районный суд Москвы, сообщили RNS в пресс-службе суда. Истец Денис Евдокимов, который является сотрудником аэропорта Внуково, потребовал взыскать 1 млн рублей компенсации из-за публикации его фотографии в репортаже о катастрофе.

В репортаже было упоминание пилота, а фото продемонстрировали истца/

Иск Дениса Евдокимова о защите деловой репутации к МИЦ «Известия» поступил в суд в ноябре, в середине февраля пройдет очередное заседание по делу, указано в картотеке дел районных судов.

Истец не имеет никакого отношения к пилотированию, осуществляет свою деятельность в аэропорту «Внуково», просит признать не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения, содержащиеся в репортаже о трагическом событии, произошедшем 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево, в котором упоминается командир воздушного судна Денис Евдокимов/

В пресс-службе МИЦ «Известия» не стали комментировать иск. «Комментарии будут после принятия судебного решения», — отметил представитель медиакомпании.