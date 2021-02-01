Как работает система обработки изображений The Financial Times

Первоначальный вариант рабочего алгоритма имел серьезные ограничения и недостатки — он был привязан к десктопу, и мало кто мог получить к нему доступ. К тому же надо было разбираться, откуда поступают изображения, так как компания использовала открытый FTP-сервер. Зачастую изображения нельзя было публиковать, потому что у The Financial Times было недостаточно метаданных, и права компании на распространение фотографий оставались под вопросом.

В итоге в издании перешли на FotoWare — систему обработки изображений, работающую через браузер и облако. Ее разработала норвежская компания, одним из основателей которой стал бывший фоторедактор Aftenposten. Благодаря новой системе больше людей смогли заходить в нее через браузер, что позволило The Financial Times конфигурировать и управлять внушительным массивом метаданных. Это, в свою очередь, помогло устранить сомнения по поводу правомерности публикации фотографий.

ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ

«Первым делом мы установили Foto Web — фронтенд сервиса. Затем — Index Manager, индексирующий данные в фоновом режиме; Colour Factory — функцию редактирования изображений; и Connect, позволяющую загружать картинки в систему из SFTP и других источников», — рассказывает Эндрю Уоткинс, старший разработчик систем управления контентом в The Financial Times.

Несмотря на то, что его команда использует FotoWare в основном для публикации изображений, «закадровая» информация остается важной. Чтобы полностью интегрировать фотографии в CMS-процессы газеты в онлайне и печати, надо знать, каков источник изображения и кому оно принадлежит.

Крупные агентства вроде Reuters, AP и Bloomberg рассылают свои материалы через специальную программу и снабжают их всей необходимой информацией об источниках и использовании, поэтому с ними проблем не возникло. Другое дело — материалы от небольших агентств и частных фотографов. «Такие фотографии сложнее обработать: непонятно, откуда они поступили, есть ли у нас контракт с правообладателем, — поясняет Уоткинс. — В результате из-за этой неопределенности мы их не использовали и тратили много времени на то, чтобы выяснить их статус. Приходилось опрашивать около 40 самых крупных наших партнеров, и даже тогда полной уверенности не было. Тогда мы установили новый SFTP, куда можно зайти с логином и паролем и отправить нам фотографию, даже если The Financial Times не заключила контракт с отправителем».

НУЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Следующим шагом стало решение вопроса обработки метаданных. Самое важное на этом этапе — привязать к изображениям сведения об авторских правах. «У нас было порядка 50 контрактов, но все они очень разные, и было тяжело определить, каковы наши полномочия с юридической точки зрения», — отмечает Уоткинс.