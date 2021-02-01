Как работает система обработки изображений The Financial Times

Ежедневно The Financial Times публикует сотни фотографий и хранит еще полтора миллиона в архиве. Это было бы невозможно без надежной системы обработки изображений
Первоначальный вариант рабочего алгоритма имел серьезные ограничения и недостатки — он был привязан к десктопу, и мало кто мог получить к нему доступ. К тому же надо было разбираться, откуда поступают изображения, так как компания использовала открытый FTP-сервер. Зачастую изображения нельзя было публиковать, потому что у The Financial Times было недостаточно метаданных, и права компании на распространение фотографий оставались под вопросом.
В итоге в издании перешли на FotoWare — систему обработки изображений, работающую через браузер и облако. Ее разработала норвежская компания, одним из основателей которой стал бывший фоторедактор Aftenposten. Благодаря новой системе больше людей смогли заходить в нее через браузер, что позволило The Financial Times конфигурировать и управлять внушительным массивом метаданных. Это, в свою очередь, помогло устранить сомнения по поводу правомерности публикации фотографий.
ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ
«Первым делом мы установили Foto Web — фронтенд сервиса. Затем — Index Manager, индексирующий данные в фоновом режиме; Colour Factory — функцию редактирования изображений; и Connect, позволяющую загружать картинки в систему из SFTP и других источников», — рассказывает Эндрю Уоткинс, старший разработчик систем управления контентом в The Financial Times.
Несмотря на то, что его команда использует FotoWare в основном для публикации изображений, «закадровая» информация остается важной. Чтобы полностью интегрировать фотографии в CMS-процессы газеты в онлайне и печати, надо знать, каков источник изображения и кому оно принадлежит.
Крупные агентства вроде Reuters, AP и Bloomberg рассылают свои материалы через специальную программу и снабжают их всей необходимой информацией об источниках и использовании, поэтому с ними проблем не возникло. Другое дело — материалы от небольших агентств и частных фотографов. «Такие фотографии сложнее обработать: непонятно, откуда они поступили, есть ли у нас контракт с правообладателем, — поясняет Уоткинс. — В результате из-за этой неопределенности мы их не использовали и тратили много времени на то, чтобы выяснить их статус. Приходилось опрашивать около 40 самых крупных наших партнеров, и даже тогда полной уверенности не было. Тогда мы установили новый SFTP, куда можно зайти с логином и паролем и отправить нам фотографию, даже если The Financial Times не заключила контракт с отправителем».
НУЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Следующим шагом стало решение вопроса обработки метаданных. Самое важное на этом этапе — привязать к изображениям сведения об авторских правах. «У нас было порядка 50 контрактов, но все они очень разные, и было тяжело определить, каковы наши полномочия с юридической точки зрения», — отмечает Уоткинс.
Процесс унификации был непростым, но CMS-команда издания постаралась в первую очередь разделить все контракты по группам и понять какие параметры больше всего интересуют The Financial Times — например, стоимость, возможность многократного использования, временные ограничения и т. д. Сотрудники компании создали специальные фиды и каналы, где изображения группировались по определенным критериям.
Затем настал черед определиться с теми юридическими правами, которые касаются только самой газеты. «Мы просмотрели список агентств и параметров, а потом разделили всех партнеров по категориям — к примеру, стоковые изображения с правом на однократное использование», — говорит Уоткинс.
Учитывая, что ежедневно The Financial Times получает тысячи изображений, которые невозможно атрибутировать вручную, процесс должен быть максимально автоматизирован. Архив, согласно планам компании, также должен был стать частью новой системы. Разработчики установили специальные элементы, позволяющие синхронизировать данные и каналы обработки в FotoWare. Предварительная подготовка метаданных и стандартизация была необходима — разные агентства форматируют метаданные по-разному.
ИНФОРМАЦИЯ НА ВИДУ
Как только была решена проблема метаданных, команда программистов сосредоточилась на том, как сделать так, чтобы информация о правах была всегда на виду. Все изображения разделили на разные группы архивов и ввели фильтрацию, а права на использование выводились в виде иконок: например, платные фотографии сопровождались значком £. Дополнительная, более детальная информация также была доступна пользователям по запросу.
В настоящий момент все фотографии для печатной версии издания отправляются из FotoWare в Methode — CMS-клиент для верстки бумажной газеты. Интеграция дает сотрудникам редакции полный доступ к базе FotoWare, даже если они используют другой клиент.
«Так в общих чертах выглядит процесс подготовки фотографий к публикации с помощью FotoWare через браузер. Нам повезло, что мы смогли наладить эту систему еще до карантина», — заключает Уоткинс.