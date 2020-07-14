Благодарность — новый способ вовлечения аудитории

Почему важно давать читателям возможность сказать «спасибо»
Новое исследование поведения пользователей Википедии доказывает, что благодарность за хорошую работу стимулирует людей оставаться на связи дольше, а также благодарить других.
Говорить «спасибо» — это не просто вежливость. Это ещё и важный инструмент для того, чтобы заставить людей действовать. Люди реагируют на социальные сигналы: если они чувствуют себя вознагражденными за что-то, то вероятно, что они будут более заинтересованы в том, чтобы сделать это снова.
Чтобы выявить эффект благодарности, исследователи изучили 15 558 пользователей Википедии. Они попросили добровольцев поблагодарить половину из этих пользователей и наблюдали за их действиями в течение шести недель. Исследователи обнаружили, что слова благодарности в течение двух недель удерживали на два процентных пункта больше пользователей, а также побуждали говорить больше благодарностей другим в среднем на 43%.
Так что же из этого может извлечь издатель? Подумайте, что вы делаете для того, чтобы читатель предпринял какое-то действие, и может ли быть полезным добавление какого-либо способа выражения благодарности.
Медиа, в которых есть подписки на платные рассылки, не понаслышке знают, как важно удерживать и привлекать новых подписчиков. Некоторые из них стали рассылать сообщения с благодарностями за подписку и разъяснениями о том, чем помогает эта плата за рассылки и почему она необходима.
Раздел комментариев может стать плодотворными местом обмена мнений или адской бездной, определяемой худшими чертами человечества. Модерирование комментариев уже давно связано в первую очередь с негативом — удалением комментария, предупреждением пользователя или полной блокировкой. Но можно добавить и немного хорошего: благодарить или выделять лучших комментаторов за их неоплачиваемый труд.
Можно попробовать автоматизировать благодарность на основе поведения пользователя. Например, обработка данных показывает, что условный Александр является чрезвычайно преданным потребителем одной из ваших рассылок, он открывает ее каждое утро и проходит по нескольким ссылкам. Можно отправлять ему сообщения с благодарностью за его действия или предложить бесплатную гостевую подписку на какие-либо сервисы на один или несколько месяцев.
Сейчас мы потребляем множество негативных новостей. Возможно, самое важное во внедрении благодарности — то, что оно может сделать чтение новостей менее тягостным занятием и заставить читателей почувствовать, что их время, вложенное в новости, ценится.