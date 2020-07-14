Благодарность — новый способ вовлечения аудитории

Новое исследование поведения пользователей Википедии доказывает, что благодарность за хорошую работу стимулирует людей оставаться на связи дольше, а также благодарить других.

Говорить «спасибо» — это не просто вежливость. Это ещё и важный инструмент для того, чтобы заставить людей действовать. Люди реагируют на социальные сигналы: если они чувствуют себя вознагражденными за что-то, то вероятно, что они будут более заинтересованы в том, чтобы сделать это снова.

Чтобы выявить эффект благодарности, исследователи изучили 15 558 пользователей Википедии. Они попросили добровольцев поблагодарить половину из этих пользователей и наблюдали за их действиями в течение шести недель. Исследователи обнаружили, что слова благодарности в течение двух недель удерживали на два процентных пункта больше пользователей, а также побуждали говорить больше благодарностей другим в среднем на 43%.

Так что же из этого может извлечь издатель? Подумайте, что вы делаете для того, чтобы читатель предпринял какое-то действие, и может ли быть полезным добавление какого-либо способа выражения благодарности.