Прадип Гайрола: «Советую издателям не занижать цены на свои цифровые продукты: они рано или поздно заменят собой печатные»

Прадип Гайрола, вице-президент и директор по развитию цифрового бизнеса The Hindu Group, рассказывая об успехах и трудностях, с которыми изданию пришлось столкнуться в ходе запуска цифровых продуктов, привлечения новых читателей и удержания уже имеющихся, выделяет четыре основных пункта стратегии компании.

Будущее за e-paper

Обратить пристальное внимание на электронный формат The Hindu заставила грянувшая в 2020 году пандемия коронавируса. Довольно быстро стало понятно, что в Индии судьба этой технологии складывается совсем иначе, чем на Западе, где она воспринимается лишь как переходный этап на пути от бумаги к digital. В итоге вместо того, чтобы вдохновляться опытом крупных международных медиа, The Hindu решила действовать согласно собственному плану и выделила для электронной газеты отдельную статью расходов.

На данный момент 63% аудитории The Hindu моложе 34 лет. Это доказывает, что молодые люди охотно подписываются на электронную газету. Сейчас в компании есть целый отдел, работающий с подписками на этот вариант издания, включая менеджеров по продукту, приобретению и удержанию клиентов.

Чтобы привлечь подписчиков, The Hindu применяет особые тактики. В декабре 2020 года компания запустила ежедневный тест про новости из десяти вопросов, ответы на которые можно было найти в печатной газете или в электронной версии. Этот бесплатный продукт дал превосходные результаты и сподвигнул газету запустить эксклюзивные приложения для чтения e-paper на платформах Android и iOS.