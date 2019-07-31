Как устроена уникальная бизнес-модель The Correspondent

После сходной краудфандинговой кампании De Correspondent запустился в сентябре 2013 года и насчитывал 20 000 участников. С тех пор это число увеличилось в три раза — на сегодняшний день их более 60 000, и каждый платит по фиксированному тарифу — 70 евро в год или 7 евро в месяц (изначально сумма составляла 60 евро в год или 6 евро в месяц).

В ходе недавней кампании по запуску сайта на английском языке у пользователей была возможность заплатить за годовую подписку столько, сколько они могут себе позволить. Был ли фиксированный тариф в планах и для англоязычных читателей? «Нет, совсем наоборот, — отвечает Вейнберг. — Мы хотели понять, какова средняя сумма приемлемого для подписчиков годового взноса и подходит ли эта система для нашего ресурса. Если она себя оправдает, то мы подумаем о том, чтобы отменить фиксированную цену и в нидерландской версии».

НЕ О ПОГОДЕ, А О КЛИМАТЕ

Что интересно, участникам кампании не предоставили для ознакомления примеров того контента, который публиковался на нидерландском сайте (хотя некоторые статьи оттуда регулярно переводились на английский). Они, в сущности, поверили организаторам на слово. Миссия издания сама по себе довольно необычна — оно не публикует срочные новости о последних событиях, но вместо этого стремится рассказывать о важных изменениях в структуре общества, и, по словам Вейнберга, материалы ресурса должны помогать читателю разобраться в том, как устроен мир.

«Мы избегаем пустых инфоповодов и выбираем сюжеты, которые действительно достойны огласки, — подчеркивает Вейнберг. — И часто повторяем, что, выражаясь фигурально, мы рассказываем не о погоде, а о климате».

Поэтому журналисты издания в обязательном порядке уделяют до 40 % своего рабочего времени общению с подписчиками и читателями. Вейнберг поясняет: «В основном общение происходит в разделе с комментариями, где подписчики, сведущие в какой­либо области, отвечают на конкретные вопросы авторов статей или сами авторы отвечают на вопросы обычных читателей. Это дает полезную всякому журналисту пищу для размышлений».

