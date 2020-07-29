Тематические издания как отдушина в пандемию

Главной темой для СМИ уже пятый месяц остается коронавирус. Но как при этом выживают издания, которые не могут бесконечно показывать статистику заболевших, а должны писать о путешествиях, спорте, культуре? Тем более, когда в большинстве из этих сфер почти нет событий и мероприятий?

В программе на сегодня матч по киберспорту

В марте из-за пандемии коронавируса по всему миру начали отменяться спортивные мероприятия. Телеканалы, которые должны были их показывать, стали терять зрителей.

По данным Mediascope, рейтинги канала «Матч ТВ» в середине марта упали в два раза. Однако издания, которые смогли быстро адаптироваться к ситуации, практически не пострадали. Редактор ленты новостей газеты «Спорт день за днем» сообщил, что рейтинги сайта остались на уровне 2019 года, который был лучшим за последнее время. Также он рассказал, что партнеры продолжили размещать рекламу на сайте газеты, несмотря на кризис и отсутствие спортивных мероприятий. Редакция газеты осваивала новые форматы и способы взаимодействия с аудиторией. На YouTube появились передачи «Не один дома» (интервью со звездами спорта) и «Коронабизнес» (программа со спортивным менеджером про финансовую ситуацию в этой сфере). Также «Спорт день за днем» проводила прямые эфиры в инстаграме с журналистами и комментаторами «Матч ТВ», брала интервью у спортсменов. Это привлекло аудиторию. Например, интервью с Малафеевым посмотрели более 100 тысяч пользователей ВКонтакте.

Когда спорта не стало, пришло время киберспорта. Как сообщает Comscore, в Германии и Великобритании количество посещений игровых сайтов в апреле увеличилось в среднем на 19%, а в Испании на 44%. ВОЗ совместно с разработчиками игр запустила кампанию #PlayApartTogether («Играй по отдельности вместе»), которая призывает людей остаться дома и играть в компьютерные игры. Спортивные СМИ быстро отреагировали на рост популярности виртуальных спортивных соревнований и стали транслировать их. Портал «Sports.ru» показывал «Самую быструю лигу». Спортсмены доиграли чемпионат Российской Премьер-лиги, который не завершили из-за пандемии, на спортивных симуляторах PES.

Как писать о других странах, когда даже по своей нельзя путешествовать?

С началом самоизоляции мы перестали путешествовать в другие города и страны, а специализированным медиа все равно приходилось о чем-то писать, чтобы не потерять аудиторию. Издания о путешествиях и жизни других стран начали придумывать новые форматы. У журнала «Вокруг Света» появилась рубрика «Удаленный доступ» — виртуальные экскурсии по местам, которые сейчас нельзя посетить.

Также в СМИ стала популярна тема внутреннего туризма. Например, «National Geographic» сделал спецпроект совместно с автомобильной компанией о туристических маршрутах России.

«National Geographic» проводил тесты и конкурсы на сайте, вел прямые трансляции с блогерами и путешественниками в инстаграм. Посещаемость сайта журнала, по словам главного редактора «National Geographic Traveler» Ивана Васина, выросла. Также Иван сказал, что «NG» стал журналом «о путешествиях мечты», а новым девизом издания теперь считается фраза «мечтай и строй планы сейчас, поезжай позже». Главный редактор поделился мыслями о роли тематических медиа в пандемию: «Возможно, они стали столь нужной отдушиной в условиях того, что все сидели по домам. Символом того, что жизнь продолжается и все будет хорошо».

Журнал «Вокруг света» тоже увеличил количество посетителей сайта и соцсетей, печатные номера выходили. Главный редактор издания Сергей Апресов рассказал, что многие авторы живут в странах, о которых они пишут, и в карантин они могли продолжать работу. Издание перестроило систему управления редакцией, освоило новые программные продукты, стало экономить время на дороге. И Сергей поделился, что хотел бы и после самоизоляции использовать навыки работы на удаленке. По словам главного редактора, «любые изменения, вырывающие из рутины, идут на пользу» творческому процессу.

Вечным темам кризис не страшен

Спорт перешел в онлайн, искусство тоже не отстало. Показы спектаклей и концертов, экскурсии по музеям и выставкам — все переместилось в интернет. Поэтому издания, которые освещают эту тему, не остались без инфоповодов. О новых проектах и интересе читателей к новостям искусства во время пандемии рассказала главный редактор «The Art Newspaper Russia» Милена Орлова:

«Последний печатный номер, который нам удалось выпустить до пандемии, был перекроен, так как отменились многие события, о которых мы подготовили материалы. Потом нам пришлось пропустить выход двух газет, так как верстка требует присутствия сотрудников в редакции. Но сейчас мы возобновили выпуск.

Флешмоб газеты The Art Newspaper Russia в Инстаграм

Сайт и соцсети работали, напротив, даже более активно, чем обычно. Мы изобретали новые форматы, темы, поэтому посещаемость сайта не упала.

Создали серию блиц-интервью с художниками и кураторами о том, как они переживают этот период. В инстаграм запустили флешмоб совместно с музеем «Гараж» — художники выкладывали свои работы на тему пандемии и изоляции. Мы одними из первых написали о том, с какими финансовыми и другими проблемами сталкиваются российские музеи. Для этого опросили 12 директоров крупнейших музеев.

Также делали обзоры лучших музейных сайтов, онлайн-лекций по искусству, мастер-классов для детей. Начали отдельный проект, посвященный кино об искусстве и художниках.

Редакция стала больше внимания уделять длинным и вневременным историям. Например, у нас вышел замечательный фичер про Палеонтологический музей в Москве.

Нашим преимуществом всегда было то, что люди обращаются к искусству в любые времена и часто ищут в нем отвлечения от текущих проблем».

Фактчек и научные доказательства вместо хайпа

Научно-популярным изданиям было о чем рассказывать: информация о коронавирусе, симптомах, создании вакцины. Но было ли это интересно аудитории, которая и так каждый день видела материалы в СМИ на тему пандемии? О работе научно-популярного журнала «Наука и жизнь» и о том, удалось ли получить выплаты от государства, рассказал шеф-редактор портала издания Максим Абаев:

«Выход печатной версии журнала не прерывался, все номера «Науки и жизни» сдавались в типографию и отправлялись подписчикам в срок. Также возросли продажи журнала в нашем интернет-магазине, читатели активно приобретали PDF-версии и оформляли подписку на электронную версию. Посещаемость сайта существенно выросла в апреле (на 38% относительно марта). Хотя, обычно, начиная с апреля, идет ее плавное падение, продолжающееся до конца лета.

Что касается материалов, то за весну 2020 на портале было опубликовано довольно большое количество статей, посвященных новому коронавирусу.

Мы ждали, когда станет доступна научная и проверенная информация о новом вирусе, в то время как во многих СМИ тема коронавируса уже была в первых строчках. С одной стороны, мы немного «не успели» попасть в мейнстрим, с другой — вся опубликованная нами информация актуальна и сейчас, поскольку имеет под собой строгую научную базу. Это один из основных принципов нашего издания.

Воспользоваться объявленными правительством мерами по «коронавирусной поддержке» мы так и не смогли из-за непроработанности механизма оказания помощи. Чтобы получить налоговые и другие льготы, СМИ должны входить в реестр малого и среднего бизнеса, в то время как мы — автономная некоммерческая организация, бизнесом по определению считаться не можем, хотя и платим все налоги. Получить поддержку как социально ориентированное НКО мы смогли далеко не сразу, даже после включения в соответствующий список были проблемы. И если бы бюрократическая волокита продлилась и дальше, то обещанные налоговые льготы попросту сгорели бы. Получить льготный кредит на поддержку занятости мы пока не смогли».

Интернет-магазин для моральной поддержки читателей

Тематическим изданиям про образование и воспитание было невозможно наращивать трафик за счет коронавирусных статистик и исследований. Информацию о пандемии можно было посмотреть и на новостных ресурсах. СМИ с узкой тематикой приходилось удерживать аудиторию за счет новых идей и форматов. Издатель журналов для родителей о воспитании детей «Chips Journal» и «Нет, это нормально» Юлия Тонконогова рассказала, что редакция освоила социальные сети, запустила новостной подкаст «Чипсовости», а еще открыла магазин фирменных товаров. Это, по мнению Юлии, морально поддержало родителей. Издатель считает, что у тематических медиа много преимуществ даже в кризис:

«У нишевого издания своя лояльная аудитория, которая несмотря на ситуацию, все равно сталкивается с теми же проблемами и вопросами. И она возвращается к вам снова и снова, и не уйдет, как аудитория, которая пришла на новости о пандемии, а потом схлынула. Возможно, мы не выиграли в трафике, как многие новостные издания, которые отрабатывали новостную повестку, но мы точно подтвердили нашей аудитории и нашим рекламодателям свою стабильность».