10 шагов для создания качественного и востребованного онлайн-продукта

Он считает, что медиабренды должны гордиться своим контентом. Ведь у них есть большое преимущество в отличие от тех изданий, которые изначально появились как цифровые.

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫ ПРОДАЕТЕ НОВОСТИ, А НЕ КОФЕМАШИНЫ

The Times запустила свою онлайн-платформу в то же время, когда Apple начала выпуск iPad. Большой рост уровня продаж iPad стимулировал рост подписки на онлайн-приложение The Times. Уже в конце первого года после запуска платформы количество подписчиков достигало 100000 человек.

«Мы вдохновились этим опытом и стали продавать подписку, прилагая к ним подарок, — говорит Хантер. — Это была ошибка, которую мы осознали далеко не сразу. Больше мы ее не повторим».

The Times начала на постоянной основе проводить розыгрыш призов по подписке: планшеты на Android, подписку на Spotify, кофемашины и iPad Mini. Алан Хантер сказал, что все эти предложения оказались неэффективными. Читатели приобретали подписку на издание только ради того, чтобы принять участие в розыгрыше и получить свой приз. Соответственно, они показывали наименьший процент вовлеченности.

«Никакие предложения и подарки не смогут заменить настоящую журналистику. И мы не должны забывать об этом», — делает вывод Хантер.

ДОЛЖНА СУЩЕСТВОВАТЬ РАЗНИЦА МЕЖДУ ЦИФРОВЫМ И ПЕЧАТНЫМ КОНТЕНТОМ

Несмотря на то что цифровой и печатный контент часто похожи, не стоит забывать, что это два разных продукта.

The Times хотела лишний раз убедиться, что читатели сразу же узнают бренд, стоит им увидеть новость. Так, переходя на онлайн-версию газеты, подписчики сразу понимали структуру сайта, а также где им искать соответствующую новость. «Переход от печати к цифровому контенту — это все равно что переход от театра к кино, — размышляет Хантер. — И спектакль, и фильм должны рассказывать зрителю некую историю. Но вскоре после появления кинематографа выяснилось, что навыки игры актеров в театре и кино очень сильно отличаются друг от друга».

Методы использования продукта, контент, способ приобретения продукта, динамика рынка сбыта — все это показывает разницу между печатью и интернетом.

При подготовке контента стоит учитывать, что читатели цифрового и печатного издания тратят на ознакомление с текстом разное количество времени. Опять же, в интернете редакция сможет получить обратную связь от своих читателей и понять, что им понравилось больше всего, а что меньше всего. В печатной версии этот процесс проходит несколько сложнее. Именно поэтому онлайн-версии дают издателям более детальный взгляд на то, что хотят видеть их подписчики.

Казалось бы, благодаря этому работа в сети может быть более структурирована, но это не так. Хантер утверждает, что многим издателям до сих пор сложно выстроить правильный алгоритм работы. Даже у The Times до сих пор есть с этим некоторые проблемы.

ВНЕДРЯЙТЕ ИЗМЕНЕНИЯ АККУРАТНО И ТЕРПЕЛИВО

История The Times насчитывает более дву хсот лет. Это классическое печатное издание, которое имело достаточно простую организационную структуру. И такой порядок царил в редакции долгие годы, пока не пришла эпоха интернета. Для работы с онлайн-версией издания чаще всего нанимаются молодые сотрудники, которые хорошо в этом разбираются. Но, по словам Хантера, этим молодым людям крайне сложно привыкнуть к тому корпорат ивном у уставу, который соблюдался на протяжении двух веков. И наоборот, старым сотрудникам, работающим в редакции много лет, довольно трудно принять все нововведения. «Однако все журналисты, как правило, легко приспосабливаются и от природы любопытны, — отмечает Хантер. — Они всегда работают на аудиторию. Они хотят, чтобы их статьи читали, а потому делают все для этого».