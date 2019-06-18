6 ошибок СМИ в публикациях о некоммерческом секторе

Поощрение сбора на личные банковские карты и в ящики для пожертвований на улицах.

Некоммерческий сектор становится прозрачнее. С 2017 года поменялась схема грантового финансирования НКО в стране — президентского. Вместо множества грантооператоров из ведомств появился единый оператор — Фонд президентских грантов — со строгими правилами отчетности. Другие грантодатели, благотворители, меценаты, спонсоры тоже выступают за прозрачность, и порядочной сегодня считается организация, собирающая деньги на счета юрлица, а не на личные карты, по которым со стороны сложно отследить приход средств и расходы. Существуют Декларация об основных принципах прозрачности НКО и Декларация о добросовестности в сфере благотворительности при сборе средств через ящики-копилки. Подписанты этих документов обязуются максимально полно обнародовать свою отчетность и не собирать деньги на улицах (магазины, бизнес-центры, госучреждения, мероприятия на площадках с известным организатором — это другое, там установка ящиков оформляется официально).

В регионах, к сожалению, даже некоторые честные организации до сих пор практикуют сборы на карты, и СМИ, которые о них пишут, публикуют эти реквизиты. А в феврале нынешнего года НКО жестко раскритиковали новый федеральный благотворительный проект RT «Дальше действовать будем мы», который возглавила общественный деятель Мария Баронова. Журналисты заявили, что будут собирать деньги напрямую для нуждающихся в помощи и сами будут проверять, честные это люди или нет. Поощрять непрозрачный сбор в кошелек просителю — ошибка, способная больно ударить по доверию к благотворительности в целом. Можно спасти жизнь, а можно погубить других людей, на которых в будущем не смогут собрать деньги из-за недоверия и случаев мошенничества. Надежные организации тратят столько, сколько получают от благотворителей, и ровно на те цели, на которые перечисляются деньги. И это всегда можно проверить по официальным счетам.