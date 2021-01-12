Thomson Reuters набирает новые группы журналистов на стажировки

Thomson Reuters Foundation проводит отбор журналистов для стажировок, которые пройдут в Оксфорде в 2021-2022 годах.

Стажировка представляет собой трех или шести месячную исследовательскую программу. На время работы над проектом фонд предоставит образование, исследовательскую среду, проживание, а также предоставит стипендии для оплаты проезда.

В программе могут принять участие действующие журналисты и редакторы, с опытом работы не менее пяти лет, которые затем вернуться к журналистике в своей стране. Также требуется хорошее знание английского языка.

Чтобы подать заявку на стажировку необходимо прислать свое резюме, результаты теста на знание английского, мотивационное письмо, описание исследовательского проекта (не более 1000 слов), рекомендация от работодателя, который даст гарантии, что предоставит на время стажировки отпуск, еще одно рекомендательное письмо и примеры своих работ.

Заяви принимаются до 8 февраля. На стажировку будут отобраны 30 человек со всего мира.

Подробнее можно узнать на сайте программы, там же подать заявку.