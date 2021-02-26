Thomson Reuters планирует вложиться в собственную разработку искусственного интеллекта

Объем инвестиций на ближайшие два года составит более $500 млн.

Искусственный интеллект и машинное обучение поможет агентству быть менее зависимым от внешних факторов. Таких как внезапные пандемии и смены бизнес-процессов, связанных с ней. И позволит производить и доставлять контент до конечного пользователя ещё быстрее и эффективнее.

В итоге эти разработки сделают агентство «технологической компанией, делающей контент».

Новые разработки приведут к сокращению расходов Thomson Reuters практически на $600 млн в год. При этом в агентстве отдельно сделали акцент на том, что все эти новшества не приведут за собой сокращение персонала.