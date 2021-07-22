Экология, благотворительность, наука: куда пойти работать журналисту

В 21-м веке не всегда подаваемая журналистами информация соответствует интересам аудитории, особенно — молодого поколения. Давайте разберемся, какие малоизвестные направления в журналистике имеют большое будущее.

Экология

Экологическая журналистика освещает проблемы и события окружающей среды глобального и регионального значения. Аномальная жара, наводнения и пожары — наглядный пример того, как меняется наш мир. Этот процесс невозможно остановить, только притормозить. Именно для этого и необходимы экожурналисты. Распространение информации может помочь людям осознать проблему и начать менять свои привычки в пользу Земли.

Игорь Ермаченков, руководитель направления «Экология» редакции «Наука» информационного агентства ТАСС, уже 12 лет работает в этой сфере. В «зеленую» журналистику он пришел после того, как разочаровался в области финансов и захотел писать о более значимых вещах. Об этом Игорь рассказал в интервью для lenizdat.ru. Он считает, что для работы в любой отрасли важна любовь к своему делу. Экологическая журналистика — не исключение. «Тема достаточно тонкая. Я бы не сказал, что она очень денежная. Вряд ли в нее стоит идти тем, кто заинтересован в больших заработках, — заявляет Ермаченков, — Экожурналистика прекрасна тем, что, в отличие от журналистов, которые ходят по конференц-залам, ведомствам, коридорам, достаточно скучным местам, экожурналисты много путешествуют и видят прекрасные уголки нашей страны и мира».

Платформы по теме: https://plus-one.ru/, https://bellona.ru/, https://vegetarian.ru/, http://www.ecogazeta.ru/, http://wemag.ru/, https://ecologyofrussia.ru/

Благотворительность

Социальная или благотворительная журналистика рассказывает о людях. Многие из них подверглись насилию, не имеют возможности оплатить себе необходимые лекарства, найти жилье и еду, связаться с родственниками. Журналисты активно помогают им, продвигают информацию в СМИ. Нередко правительство замечает какую-либо проблему в интернете и старается ее решить. В 2018 году журналисты на форуме «Корпоративное волонтерство» предложили создать ассоциацию социально ориентированных медиа.

Елена Мартьянова в прошлом была редактором радио «Коммерсант FM», но в 2014 году стала заниматься соцсетями и взаимодействием с медиа в фонде помощи хосписам «Вера». Позже она стала директором по развитию и коммуникациям. «Хотелось найти место, где можно учиться чему-то новому и видеть результат своей работы», — так комментирует смену своей деятельности Елена. По ее мнению, работа с фондами требует журналистского опыта, чтобы слышать и слушать истории людей: «Ты открываешь для себя вообще другую жизнь, параллельную реальность, — и у тебя рождается много идей, как можно рассказать о ней другим людям».

Платформы по теме: https://takiedela.ru/, https://dobro.mail.ru/, https://advita.ru/, https://www.pravmir.ru/, https://www.miloserdie.ru/

Наука

Мы живем в эпоху научно-технического прогресса. Новые изобретения и открытия появляются каждый день. На помощь людям, которые не разбираются в научных терминах, приходят журналисты: они «переводят‎» информацию на обыденный язык без искажения смысла, чтобы каждый мог ознакомиться с ней. Чаще всего научные журналисты имеют углубленную подготовку и разбираются в конкретных дисциплинах, но это необязательный критерий. Гораздо важнее уметь искать информацию и понимать ее.

Марина Загидуллина, профессор Челябинского государственного университета, называет науку на факультете журналистики гирей, привязанной к ноге велосипедиста.

Физик-полимерщик Михаил Петров с этим не согласен: на третьем курсе физфака он заинтересовался журналистикой, прошел тематическую школу от «Русского репортера» и трижды поучаствовал во Всероссийском конкурсе инновационной журналистики Tech in media. В 2016 году работа Михаила о мультисенсорном восприятии мира помогла ему одержать победу в номинации «Наука о жизни». «Научная журналистика, конечно, требует специфических знаний, больших аналитических способностей, — говорит Михаил, — Научные журналисты меньше говорят с людьми и больше читают, думают, интерпретируют, складывают информацию в единую картину». Он также считает, что научная журналистика «пока находится в зародышевом состоянии и совершенно не показала всех своих возможностей».

Платформы по теме: https://discours.io/, https://nplus1.ru/, https://sciencepop.ru/, https://naked-science.ru/, https://postnauka.ru/, https://scientificrussia.ru/