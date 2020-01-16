Три истории со счастливым концом, или Почему важно верить в успех и знать законы

Можно ли научиться самостоятельно защищать свои права в суде? Кто и как поможет, когда возникнет проблема?
Кафка отдыхает
ДМИТРИЙ ПОЛЯНИН,
главный редактор «Областной газеты»
13 ноября 2017 года в Вольский районный суд Саратовской области обратился прокурор Хвалынского района с требованием признать информацию, которую опубликовала в Екатеринбурге «Областная газета», запрещенной к распространению на территории РФ. Речь шла о сатирическом материале партнеров издания — юмористического журнала «Красная Бурда», в котором высмеивались взяточники.
Редакция узнала о запрете спустя год после решения суда. Провайдер сообщил, что должен заблокировать сайт «Областной газеты», если издатель не исполнит решение суда об удалении запрещенного материала. Пришлось удалить, а уже потом начать борьбу за доброе имя газеты и ее авторов.
Что в публикации, унижающей мздоимцев, напугало служителей закона так, что они поставили фельетон в один ряд с трудами Гитлера и рецептами суицидов, сказать сложно. Они и сами не знали этого, поскольку не читали. Не читал прокурор, не видел представитель Роскомнадзора, не пробовал ознакомиться судья. Никто из перечисленных «законников» не имел ни малейшего представления о том, что они запретили. Скорее всего просто выполнили некое задание в рамках очередной кампании, поставили галочку и отчитались. Наверно получили премии, благодарности и повышение на службе. Иначе чем можно оправдать такое рвение? Неужели заботой о гражданах России?
Что очень важно для понимания ситуации — редакцию о судилище даже не уведомили. Никто не пытался установить владельца сайта, несмотря на то что он указан на каждой странице ресурса.
Так что если зрить в корень, то эта история началась гораздо раньше, чем всполошился хвалынский прокурор. А именно тогда, когда законодатели приняли закон, позволяющий чинить беззаконие — судить журналистов и редакции без их участия или хотя бы уведомления. Вот где собака зарыта. Средства массовой информации лишили права на защиту. Если бы редакция смогла принять участие в самом первом процессе, наверняка судье и прокурору не удалось бы так легко проставить запретительные штампики цензуры на текстах честных авторов.
Руководствуясь благими намерениями, законодатели отправили СМИ в ад бюрократической геенны. Ад — это не преувеличение: пять районных и три областных суда пришлось пройти редакции для восстановления своей репутации и свободы печати.
Требование прокурора неизвестного до этого в Свердловской области района Саратовской области отклонено судом спустя два года после начала судебного марафона. Казалось бы поставлена точка в сюжете Кафки. Но не тут-то было. Точно такое же решение, как оказалось, принял еще один районный суд. На этот раз в… Калининском районе Краснодарского края. И опять по требованию прокурора. Редакция узнала об этом на экваторе 2019 года. Совпадение или месть Системы? Вряд ли. Читайте выше: кампания, премия, повышение… и узаконенное беззаконие.
Впереди снова суд…
(Пунктуация и стиль автора сохранены. — ЖУРНАЛИСТ)
3.11.2017 — в Вольский районный суд Саратовской области с заявлением обратился прокурор Хвалынского района с требованием признать информацию запрещенной к распространению на территории РФ.
08.12.2017 — Вольским районным судом вынесено соответствующее решение.
18.12.2018 — «ОГ» подала апелляционную жалобу.
18.01.2019 — Вольский районный суд принял апелляционную жалобу.
27.03.2019 — заседание Саратовского областного суда.
29.04.2019 — определением Саратовского областного суда дело направлено на новое рассмотрение в Вольский районный суд.
29.05.2019 — заседание Вольского районного суда. Его определением дело передано по подсудности в Кировский районный суд г. Екатеринбурга.
28.06.2019 — Кировским районным судом вынесено определение о прекращении производства по делу в связи с тем, что спорный материал удален с сайта.
15.07.2019 — ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета» подана частная жалоба в Свердловский областной суд на определение о прекращении производства по делу.
11.09.2019 — Свердловский областной суд рассмотрел частную жалобу, определение Кировского районного суда отменил, дело направил на рассмотрение по существу в Кировский районный суд.
30.09.2019 — Кировский районный суд рассмотрел дело по существу, требования прокурора Хвалынского района Саратовской области оставлены без удовлетворения.
Жернова для журналистов
ИГОРЬ РУДНИКОВ,
учредитель и редактор газеты «Новые колеса», Калининград
В общей сложности я провел за решеткой около двух лет (восемь тюрем, включая «Лефортово», «Матросскую тишину», старые и новые «Кресты»). Первый раз в 2007 году, когда меня обвинили в насилии над 22 сотрудниками милиции (от сержанта до полковника рассказывали в суде, как я их бил — сначала сразу восьмерых омоновцев, а потом еще четырнадцать). Вторая ходка, когда коррумпированный генерал Следственного комитета организовал против меня масштабную провокацию…
То, что я сейчас на свободе, — большая заслуга коллег-журналистов, Союза журналистов, «Репортеров без границ», Центра поддержки СМИ, ОБСЕ — я им очень признателен.
Насколько важна профессиональная солидарность, можно судить по громко прозвучавшему делу Ивана Голунова.
Но не все журналисты работают в крупных СМИ. Зачастую о том, что их преследуют, знают только родные и близкие. В российских регионах под уголовными делами ходят и, увы, сидят много журналистов. Им нужна поддержка. Прежде всего — информационная. Их имена должны звучать каждый день. Это должен быть тревожный красный список, постоянное напоминание и призыв: журналист в беде, его жизнь в опасности. Этот список должен висеть не только на сайте Союза журналистов России, но и во всех СМИ. И это самое малое, что можно сделать.
Это важно не только для тех, кто уже попал в жернова силовиков, но и для всех журналистов. К сожалению, сегодня любой журналист может стать жертвой полицейской провокации, оказаться в неволе по сфабрикованному Следственным комитетом уголовному делу. И солидарная позиция по защите наших коллег — это предупреждение будущих возможных нападений на журналистов.
Я считаю, что журналист не должен сидеть в тюрьме за свою профессиональную деятельность. И усилия всего медиасообщества, Союза журналистов, ОБСЕ, всех профессиональных объединений сегодня необходимо направить на то, чтобы заставить власть, прежде всего, администрацию президента, Госдуму, Совет Федерации, правительство, Генеральную прокуратуру, внести такие поправки, такие изменения в закон, которые не позволят подвергать аресту журналиста, держать его под стражей, а судам — выносить приговоры, лишающие журналиста свободы и права на профессию.
У государства и так много инструментов и рычагов давления на СМИ и журналистов. По сути — у нас репрессивное законодательство. Государство против журналистов, они ему мешают, государству нужны пропагандисты и агитаторы. Извините за прописные истины, но без журналистов у государства нет будущего, это одна из дорог, которая ведет к распаду страны.
Не могу не сказать о дагестанском журналисте Абдулмумине Гаджиеве, о псковской журналистке Светлане Прокопьевой — их жизни в опасности.
Сейчас в карцере, в ШИЗО колонии № 7 на территории Калининградской области, держат журналиста, редактора местной газеты Бориса Образцова. В любой момент он может погибнуть. Уже второй год Образцов сидит по сфабрикованному уголовному делу. Недовольный критикой в свой адрес бизнесмен, в прошлом сотрудник ФСБ, с помощью своих коллег устроил провокацию, в результате которой журналист и редактор был осужден на три года лишения свободы.
Журналистов в России не только сажают, но и убивают. Однако очень редко полиция задерживает убийц и никогда — заказчиков. Мы помним об Анне Политковской.
Я сам пережил два покушения — меня пытались убить. В 1998-м — нападение в подъезде дома, где я жил, утром. Два киллера. Чудом остался жив. В 2016-м — три наемных убийцы прилетели из Петербурга в Калининград, нападение днем, в кафе, среди десятков посетителей. Пять ножевых ранений, большая кровопотеря. Спасли случай (мимо проезжала «скорая») и мастерство врачей.
Оба преступления до сих пор не расследованы. Хотя во втором все-таки удалось поймать и осудить одного из киллеров. Но организаторы и заказчики остались безнаказанными.
С учетом коррумпированности российских правоохранительных органов, когда люди в погонах прикрывают преступников, считаю, что только максимальная огласка и общественный резонанс могут заставить власть расследовать и раскрывать такие преступления.
Начальнику отдела полиции не удалось отсудить у блогера 500 тыс. рублей
ПОД РУБРИКОЙ «ОПАСНЫЙ ПРЕСТУПНИК»
История конфликта новосибирского блогера Дениса Безызвестных с местной полицией необычна. По словам самого Дениса, все началось с его журналистского расследования об имуществе сенатора от Новосибирской области Владимира Лаптева.
После публикации его результатов блогер получил сразу два уголовных дела. А в мае 2017 года он обнаружил себя на сайте Куйбышевского отдела полиции в рубрике «Розыск преступников». Денис считает, что это был спланированный акт его дискредитации: полиция и Следственный комитет хотели заставить его замолчать. После жалобы блогера сведения о нем с сайта полиции исчезли. Но ни извинений, ни наказания виновных не последовало. Тогда в своем «Сибирском видеоблоге» на YouTube в январе этого года Денис предложил провести публичный «социальный эксперимент»: раз полицейским можно называть людей преступниками без приговора суда совершенно безнаказанно, он тоже попробует так сделать. Блогер «поместил» в несуществующую рубрику «Розыск особо опасных преступников» начальника Куйбышевского межрайонного отдела полиции Александра Госперского. При этом он подчеркнул, что Госперский преступником на самом деле, конечно, не является, и даже разместил в кадре такое пояснение: «Александр Госперский не является преступником, хоть это утверждение разделяют далеко не все».
ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО ПУБЛИЧНОЙ ФИГУРЫ
Реакция полицейского последовала быстро — в виде иска о защите чести, достоинства и деловой репутации в Куйбышевский районный суд Новосибирска. Александр Госперский потребовал удалить свое фото и взыскать с ответчика 500 тыс. рублей компенсации морального вреда. Блогер обратился за помощью в Центр защиты прав СМИ. В августе этого года иск был частично удовлетворен: рубрику признали порочащей, блогера обязали удалить изображение истца из видео и выплатить компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей — сумму удалось снизить.
Денис при поддержке юриста Центра Екатерины Шмыгиной подал апелляцию. В ней обращалось внимание на то, что суд первой инстанции не учел надпись и предупреждение блогера о том, что А. Госперский на самом деле не является преступником. Денис имел право использовать фото полицейского, потому что тот является публичной фигурой в силу своей должности. Использование его изображения было нужным для социального эксперимента, который имеет важность для общества: он был посвящен нарушению конституционных прав граждан.
20 ноября Новосибирский областной суд рассмотрел жалобу блогера и полностью удовлетворил ее, отказав главе отдела полиции во всех требованиях.
«Областной суд, отменяя решение суда первой инстанции, не только принял во внимание доводы, изложенные в апелляционной жалобе, — рассказывает Екатерина Шмыгина. — Он учел обстоятельства, предшествующие созданию вымышленной рубрики «Розыск особо опасных преступников» в видеоблоге Дениса. Важным является и то, что суд руководствовался не только нормами действующего законодательства, но и практикой ЕСПЧ».
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