Три истории со счастливым концом, или Почему важно верить в успех и знать законы

Кафка отдыхает

ДМИТРИЙ ПОЛЯНИН,

главный редактор «Областной газеты»

13 ноября 2017 года в Вольский районный суд Саратовской области обратился прокурор Хвалынского района с требованием признать информацию, которую опубликовала в Екатеринбурге «Областная газета», запрещенной к распространению на территории РФ. Речь шла о сатирическом материале партнеров издания — юмористического журнала «Красная Бурда», в котором высмеивались взяточники.

Редакция узнала о запрете спустя год после решения суда. Провайдер сообщил, что должен заблокировать сайт «Областной газеты», если издатель не исполнит решение суда об удалении запрещенного материала. Пришлось удалить, а уже потом начать борьбу за доброе имя газеты и ее авторов.

Что в публикации, унижающей мздоимцев, напугало служителей закона так, что они поставили фельетон в один ряд с трудами Гитлера и рецептами суицидов, сказать сложно. Они и сами не знали этого, поскольку не читали. Не читал прокурор, не видел представитель Роскомнадзора, не пробовал ознакомиться судья. Никто из перечисленных «законников» не имел ни малейшего представления о том, что они запретили. Скорее всего просто выполнили некое задание в рамках очередной кампании, поставили галочку и отчитались. Наверно получили премии, благодарности и повышение на службе. Иначе чем можно оправдать такое рвение? Неужели заботой о гражданах России?

Что очень важно для понимания ситуации — редакцию о судилище даже не уведомили. Никто не пытался установить владельца сайта, несмотря на то что он указан на каждой странице ресурса.

Так что если зрить в корень, то эта история началась гораздо раньше, чем всполошился хвалынский прокурор. А именно тогда, когда законодатели приняли закон, позволяющий чинить беззаконие — судить журналистов и редакции без их участия или хотя бы уведомления. Вот где собака зарыта. Средства массовой информации лишили права на защиту. Если бы редакция смогла принять участие в самом первом процессе, наверняка судье и прокурору не удалось бы так легко проставить запретительные штампики цензуры на текстах честных авторов.

Руководствуясь благими намерениями, законодатели отправили СМИ в ад бюрократической геенны. Ад — это не преувеличение: пять районных и три областных суда пришлось пройти редакции для восстановления своей репутации и свободы печати.

Требование прокурора неизвестного до этого в Свердловской области района Саратовской области отклонено судом спустя два года после начала судебного марафона. Казалось бы поставлена точка в сюжете Кафки. Но не тут-то было. Точно такое же решение, как оказалось, принял еще один районный суд. На этот раз в… Калининском районе Краснодарского края. И опять по требованию прокурора. Редакция узнала об этом на экваторе 2019 года. Совпадение или месть Системы? Вряд ли. Читайте выше: кампания, премия, повышение… и узаконенное беззаконие.

Впереди снова суд…

(Пунктуация и стиль автора сохранены. — ЖУРНАЛИСТ)