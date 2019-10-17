Городская газета — о доходах, спецпроектах и господдержке

Больше проектов, хороших и разных, — таков девиз «Тихорецких вестей». При этом в редакции газеты понимают, что одним количеством аудиторию не удержать. Качеством пренебрегать ни в коем случае нельзя. Поэтому нужно постоянно придумывать нечто особенное
О СПЕЦПРОЕКТАХ И ОШИБКЕ
У газеты «Тихорецкие вести» великое множество проектов. Они, скажем так, разнятся по количеству привлеченной аудитории.
Главная наша ошибка в том, что не всегда можем просчитать — сработает ли наш проект на пиар газеты, сколько людей откликнется. Обидно, что некоторые задумки провалились. Одна из последних — детская настольная игра «Спаси «Тихорецкие вести», она вышла в одном из весенних номеров. Карикатурист Альфред Анисимов (ему уже 85, но он по-прежнему в строю, и мы этим ужасно горды!) нарисовал главных героев: журналист — Человек-паук, сотрудник службы доставки — Змей Горыныч и т. д. Мы предложили читателям поиграть в игру со своими детьми, рассказать о газетном производстве языком сказок и картинок. Отзывов, несмотря на то что за «спасение» были обещаны хорошие призы от спонсоров, — ноль...
Зато незапланированная, придуманная мной за несколько минут до сдачи номера реклама подписки стала мемом и разошлась по всей стране: «Лучший подарок умной и уверенной в себе женщине, маме, жене или любовнице — подписка на газету «Тихорецкие вести».
К нам обращались москвичи, калининградцы, белорусы с просьбой выписать газету своей любимой! Дело было незадолго до 8 Марта, мы печатали подарочные сертификаты, а потом отправляли газетные полосы электронной почтой. Наверное, капризные любовницы помогли прославиться нашей газете.
А вот некоторые подписные акции (их проводят все газеты) окончились без оформленных абонементов.
Есть у нас своя «фишка» — традиционный турнир на Кубок «Тихорецких вестей» по мини-футболу. Эти соревнования редакция проводит больше десяти лет, турнир собирает десятки команд и сотни зрителей. Ничего подобного нет больше не только у районок на Кубани, но и, насколько знаю, в других регионах Юга России.
Один раз решили повеселиться — мужчин редакции записали на турнир по бамперболу (футбол, но игроки бегают в огромных шарах). Действительно, было весело, но, конечно же, мы уступили настоящим футболистам.
В августе в юбилей города и района подвели итоги фотоконкурса «Очарован тихоречанкой». Наградили победительниц на фоне нашего редакционного баннера с фотовыставкой.
О НАЦПРОЕКТАХ И ГОСПОДДЕРЖКЕ
Уже несколько лет мы получаем значимую для предприятия государственную поддержку — субсидии Роспечати. Темы проектов, планы публикаций проговариваем осенью, работать начинаем, как и все, с начала календарного года. В нынешнем году пройти мимо пенсионной реформы мы просто не имели права. Герои материалов проекта «Пенсионер? Нет, пионер!» жизнелюбивы и дают фору ноющим молодым людям. А проект «КЛАССная газета» посвящен, наоборот, молодежи, всему тому, что они делают КЛАССно — учатся, играют, выступают на сцене, занимаются спортом.
«Пенсионер? Нет, пионер!» — проект, в котором до сентября этого года уже вышло порядка тридцати различных полезных публикаций в форме вопроса-ответа и комментариев, где экспертами выступают сотрудники Пенсионного фонда. Одна из последних — о том, что свою пенсию можно просчитать в телефоне. Комментарии врачей, их советы, вся полезная информация для людей пожилого возраста: куда пойти и чем заняться, как устроиться на работу или, наоборот, быть полезным обществу и своей семье, находясь на заслуженном отдыхе. И каждую неделю (наша газета выходит раз в неделю) — хорошо сделанная зарисовка о достойном человеке. Например, в конце августа написали о сельской жительнице, у которой трудовой стаж 47 лет. Ей сейчас 94 года, а ее дочери — 70 лет. Обе животноводы. Знаете, что старшая сказала нашим читателям в конце материала? «Старость когда-нибудь догонит каждого, а когда это случится, вам не должно быть стыдно». Вот и ищем тех, кому не стыдно. А в ответ получаем отзывы — звонят, благодарят, просят написать о ком-либо.
Работать с молодежью интересно, но мы понимаем, что они все давно в интернете. Эта аудитория благодарит лайками, просмотрами и, к сожалению, совсем не интересуется газетой. Хотя нет, недавно наш выпуск даже заложили в «капсулу времени». В августе район отмечал 95-летие, а город Тихорецк — 145 лет со дня образования. Ребята собрали целую посылку с различной патриотической атрибутикой, обращениями к тем, кто вскроет капсулу через 50 лет. Целый постамент появился с замурованным внутрь ящиком в центре города. В нем есть и «Тихорецкие вести».
Хорошо сработали мы с молодой аудиторией, весь год выпуская «Школьные альбомы». Идею проекта подсмотрели у коллег. Но мы пошли дальше — кратко писали о каждом выпускнике, о чем он мечтает и куда будет поступать. В последних номерах уходящего года планируем вернуться к героям: сбылись ли их планы?
К молодежи пытаемся подобраться через юнкоров. C октября 2018 года на базе редакции «Тихорецкие вести» открыт юнкоровский клуб «Молодой Тихорецк». Название, кстати, ребята выбрали сами. Сейчас в клубе юнкоров уже 44 человека. Ребята пишут в газету об учителях, талантливой молодежи, известных земляках, присылают оперативные новости на сайт тихвести.рф и в социальные сети издания. Участвуют в конкурсах и помогают в подписных акциях. Для них мы провели несколько конкурсов. «Мой герой» — к 23 февраля. Целый класс из сельской школы был награжден поездкой и экскурсией в интерактивный музей, исторический парк Краснодара. Дети получили грамоты от депутата Государственной думы Алексея Ткачева и ценные подарки. В конце сентября подвели итоги полугодового конкурса в честь юбилея города и района «Продвижение». Кстати, команда юнкоров «Тихорецких вестей» заняла первое место в квесте, участники которого соревновались на знание достопримечательностей города.
Талантливые юные корреспонденты поощряются бесплатными путевками в профильные смены в лагеря на Черноморском побережье, организованные Департаментом информационной политики Краснодарского края. Смены для юных журналистов в этом году посетили четыре наши девчонки.
О ДОХОДАХ И ПОДПИСКЕ
Почти половину своего дохода предприятие получает от оказания информационных услуг (публикации нормативно-правовых актов) администрации района, города, сельских поселений; порядка 30 процентов дают реклама и объявления; остальное — реализация газет. Сюда входят подписка и продажа в розницу.
В этом году могу назвать только пару предприятий, которые заказывали имиджевую рекламу полосами. Остальное — мелочевка, и ту еле-еле собираем. Недавно объединились еще с двумя районными соседними газетами и раз в месяц, чтобы привлечь рекламодателей, делаем совместные вкладки в свои издания. То есть обмениваемся рекламой. Сделали уже две такие вкладки.
Не так давно провели редизайн сайта. Журналисты стали писать новости именно для него. Это наше второе СМИ, ему уделяем большее внимание, чем соцсетям. Рекламодатели охотно размещаются на сайте, в среднем сейчас у нас 2 тысячи посетителей в сутки. В социальных сетях мы присутствуем и прекрасно понимаем, что для каждого аккаунта необходим свой контент. Поэтому стараемся за каждым закрепить отдельного сотрудника, однако не всегда это получается хорошо. Но пробуем и все-таки движемся вперед. Спасибо нашему краевому отделению Союза журналистов за то, что регулярно организует для нас учебу по этому направлению.
Мы пытаемся монетизировать цифру, но доходы от рекламы в наших аккаунтах в интернете не идут ни в какое сравнение с деньгами, полученными от принта. Я понимаю, что если не выпускать газету, не будет таких расходов. Но как содержать коллектив на полученные копейки? Видимо, предприятию, и мне, давно пора задуматься еще о каком-либо виде деятельности. Устав это позволяет. Как-то так сложилось исторически, что от нас в свое время отошла типография, мы никогда не имели магазинов с канцтоварами и пр.
Газета «Тихорецкие вести» распространяется традиционно. Напополам работаем с «Почтой России»: 50 % из цены на газету для подписчика почта забирает за доставку, остальное остается изданию. Одну четвертую часть тиража развозим сами по предприятиям, такая подписка стоит гораздо дешевле почтовой. Вскоре придется брать дополнительно еще одного водителя, чтобы в день выхода номера доставлять тираж. Коллеги из других районов края уже свои службы доставки создали.
Что касается розницы, то она идет не очень хорошо. Да, количество точек мы стараемся увеличивать. Но киоски Краснодарпечати, к сожалению, у нас закрываются.
Общественнополитическая газета «ТИХОРЕЦКИЕ ВЕСТИ» (г. Тихорецк, Краснодарский край) издается с 15 февраля 1918 года. Выходит один раз в неделю. Тираж одного номера — 4340 экземпляров. Объем — от 20 полос.
Учредители: администрация МО Тихорецкий район, ГУП КК «Редакция газеты «Тихорецкие вести». Издатель: ГУП КК «Редакция газеты «Тихорецкие вести».
Сайт: тихвести.рф