Городская газета — о доходах, спецпроектах и господдержке

Зато незапланированная, придуманная мной за несколько минут до сдачи номера реклама подписки стала мемом и разошлась по всей стране: «Лучший подарок умной и уверенной в себе женщине, маме, жене или любовнице — подписка на газету «Тихорецкие вести».

К нам обращались москвичи, калининградцы, белорусы с просьбой выписать газету своей любимой! Дело было незадолго до 8 Марта, мы печатали подарочные сертификаты, а потом отправляли газетные полосы электронной почтой. Наверное, капризные любовницы помогли прославиться нашей газете.

А вот некоторые подписные акции (их проводят все газеты) окончились без оформленных абонементов.

Есть у нас своя «фишка» — традиционный турнир на Кубок «Тихорецких вестей» по мини-футболу. Эти соревнования редакция проводит больше десяти лет, турнир собирает десятки команд и сотни зрителей. Ничего подобного нет больше не только у районок на Кубани, но и, насколько знаю, в других регионах Юга России.