TikTok анонсировал новые инструменты для оценки рекламы, brand safety и сторителлинга

TikTok For Business представил новые бизнес-инструменты для создания контента и измерения эффективности рекламы, а также решения для шопинга, рассказал Sostav представитель платформы.

Брендам уже доступны инструменты для измерения рекламных кампаний. TikTok Brand Lift Study позволит оценить влияние кампании на восприятие бренда. В компании отмечают, что измерения проводятся на методологии аналитических компаний Kantar и Nielsen. Для измерения видимости объявлений (viewability) и недействительного трафика (invalid traffic) платформа будет сотрудничать с MOAT и DoubleVerify.

Для закупки рекламы TikTok представил инструмент Reach & Frequency, позволяющий заранее спланировать результат кампании, выбрать охват аудитории и частоту. Также компания выпустила решение Brand Safety Inventory Filter на базе машинного обучения, которое анализирует ролики и позволяет рекламодателям выбрать, рядом с каким контентом показывать объявления.

В разработке находится набор решений для шопинга TikTok Shopping, который запустят в 2022 году. Пока рекламодатели могут с помощью Collection Ads можно включать в ролики карточки со ссылкой на товарную полку или сайт рекламодателя. Dynamic Showcase Ads позволяет использовать продуктовые каталог для генерации персонализированных роликов, а инструмент для лидогенерации позволяет брендам напрямую связываться с пользователями, которых заинтересовал продукт.

На стадии тестирования находятся инструменты для взаимодействия с контентом. Pop-Out Showcase позволяет накладывать на видео всплывающие элементы, которые ведут пользователя на сайт бренда или его профиль TikTok. Super Like 2.0 и Gesture Ads будут показывать зрителям дополнительный контент в ответ на лайки и жесты. Дополнительно TikTok разрабатывает инструмент для сторителлинга Story Selection: функция Video Gallery откроет больше роликов, а Video Selection позволит выбрать один из двух сюжетных поворотов.

Рекламодатели могут присоединиться к открытому бета-тестированию Customized Instant Page — лёгкой посадочной страницы, которая появляется при нажатии CTA (call to action, призыв к действию).