TikTok будет автоматически удалять нежелательные контент

Июл 12, 2021

TikTok заявил, что поменяет систему модерации контента.  Теперь нежелательные видео будут удаляться автоматически. 

Планируется, что социальная сеть будет использовать автоматизированные алгоритмы для борьбы с контентом сексуального характера и сценами насилия, сообщает пресс-служба компании.

Если Tik-Tok выявляется нарушения, то на почту пользователю приходит уведомление. Социальная сеть признается, что технология не идеальна, и сервис может случайно удалить видео, которое не нарушает правила. Тогда контент восстановят, а нарушение не будут засчитывать.

«Мы надеемся, что это обновление не только улучшит общий опыт работы с TikTok, но и поддержит отказоустойчивость нашей команды по безопасности, уменьшив объем вызывающих тревогу видео, просматриваемых модераторами, и позволит им проводить больше времени в узкоконтекстных и сложных областях, таких как издевательства и преследования дезинформация и ненавистническое поведение»

Нововведение протестируют в Канаде и США. 

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