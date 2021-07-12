TikTok будет автоматически удалять нежелательные контент

TikTok заявил, что поменяет систему модерации контента. Теперь нежелательные видео будут удаляться автоматически.

Планируется, что социальная сеть будет использовать автоматизированные алгоритмы для борьбы с контентом сексуального характера и сценами насилия, сообщает пресс-служба компании.

Если Tik-Tok выявляется нарушения, то на почту пользователю приходит уведомление. Социальная сеть признается, что технология не идеальна, и сервис может случайно удалить видео, которое не нарушает правила. Тогда контент восстановят, а нарушение не будут засчитывать.

«Мы надеемся, что это обновление не только улучшит общий опыт работы с TikTok, но и поддержит отказоустойчивость нашей команды по безопасности, уменьшив объем вызывающих тревогу видео, просматриваемых модераторами, и позволит им проводить больше времени в узкоконтекстных и сложных областях, таких как издевательства и преследования дезинформация и ненавистническое поведение»

Нововведение протестируют в Канаде и США.