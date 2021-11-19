TikTok и журфак МГУ запускают ролики о медиаграмотности

Социальная сеть TikTok и факультет журналистики МГУ запустили кампанию #ЛайкайНоПроверяй. Проект расскажет пользователям платформы об основах медиаграмотности: зачем критически оценивать информацию в интернете, как не стать жертвой фейка, чем отличаются факты от мнений и как проверять источники.

Эксперты журфака МГУ также проведут серию прямых эфиров, где расскажут о важности ответственного отношения к потреблению и созданию контента.

«Современная молодежь очень продвинута технологически, но она не всегда может осмыслить актуальные тренды, редко ориентируется в источниках информации, которые существуют в социальных сетях. Поэтому важно, чтобы современные медиа обучали свою аудиторию эффективному взаимодействию с контентом», — цитирует ТАСС слова декана факультета журналистики МГУ Елены Вартановой.