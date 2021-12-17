TikTok изменит алгоритм, чтобы бороться с информационными пузырями

Платформа для просмотра и создания коротких роликов TikTok изменит алгоритм подбора рекомендованных видео так, что пользователь не сможет посмотреть несколько роликов на одну тему подряд. Такая мера повышает безопасность ментального здоровья зрителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на порта Axios.

«TikTok заявляет, что корректировки вносятся для того, чтобы убедиться, что рекомендации не будут непреднамеренно укреплять точки зрения, которые могут плохо сказаться на благополучии человека», — говорится в сообщении. В список негативных тем входит демонстрация жестких диет или роликов о депрессии.

Эти видео не пропадут из ленты, просто алгоритм будет распределять их так, чтобы ролики на одну тематику не шли друг за другом. Более того, даже видео с самым популярным звуком не смогут соседствовать друг с другом в вашей ленте.