Пранки, скандалы и кринж: чем занимаются российские СМИ в TikTok

Ранее мы писали, как зарубежные СМИ привлекают молодую аудиторию с помощью TikTok. Но в конце июля Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время заблокирует приложение в США, если его не купит американская компания. Пока в России не делали подобных заявлений, рассказываем, как журналисты серьезных изданий шутят, кривляются и разыгрывают друг друга на известной видеоплатформе.

TikTok в России продолжает набирать популярность. По словам Дмитрия Москаленко, продуктолога рекламного агентства Adtiktok, число активной российской аудитории составляет 19 млн человек каждый месяц. Средний пользователь заходит в приложение семь раз в день и проводит в нем около 40 минут. При этом взрослых читателей становится больше. Согласно исследованию «Российский медиаландшафт-2020», сейчас приложение используют 5% совершеннолетних россиян (более семи миллионов человек), в то время как в прошлом году — всего 2%. Но TikTok остается платформой для подростков: по данным Mediascope, основная аудитория — люди 12-24 лет.

В поисках новых читателей и зрителей, все больше медиа приходят в приложение. Многие российские СМИ подстраиваются под формат платформы, даже серьезные издания публикуют смешные видео, используют популярную музыку и кривляются на камеру. Получается не всегда смешно и уместно, возможно, в этом одна из причин маленькой пользовательской активности. Но некоторые СМИ даже не пытаются подстроиться под формат приложения — выкладывают отрывки из шоу, пишут новости, а в итоге не получают внимания. Однако этот материал не о них. Мы выбрали самые интересные аккаунты СМИ в TikTok, и теперь рассказываем, на кого стоит подписаться.

360

«Хей, йоу!» или «Хей, мяу!», — так начинает почти каждое видео ведущая аккаунта телеканала «360» Арина Ростовская. Девушка пародирует героев мультфильмов и реальных людей, много шутит и переодевается в костюм дерева. Также часто публикует видео наподобие «что было бы, если бы политики делали заявления в стиле рэпа» или «если бы рэперы пели о действительно жизненных вещах».

TikTok у канала существует с сентября 2019 года, на его счету уже есть один скандал. Арина Ростовская в рубрике «Плагиат или совпадение» сравнила песни Little Big и американской группы The Black Eyed Peas. Новость о том, что ведущая «обвинила в плагиате» известный коллектив, быстро появилась в крупных изданиях. Но как рассказала девушка каналу «360», СМИ восприняли видео слишком серьезно: «К сожалению, журналисты преподносят информацию через призму скандала, мол, „Арина Ростовская обвинила Littlе Вig в плагиате“. Но в своем ролике я поделилась личным музыкальным наблюдением, сравнив два отрывка. Здесь нет критики, осуждений и уж точно обвинений в том, что кто-то что-то украл». Ведущая так же находила совпадения в песнях Билана, «Время и Стекло» и других исполнителей.

@360tv ЗАБАВНО, ДА? Как думаете, ПЛАГИАТ ИЛИ СОВПАДЕНИЕ? отправь фэну Литл Биг и пиши ниже, кто ещё не украл, а вдохновился ##рек оригинальный звук - granatka94

В аккаунте впервые в России проходила TikTok-викторина. В прямом эфире уже прошло два конкурса о «модных трендах, челленджах и любимых блогерах».

Москва 24

У телеканала два аккаунта: в одном публикуются новости, а во втором менее официальный контент — журналисты показывают закадровую жизнь и разыгрывают друг друга. Популярнее, конечно, второй. Аккаунт у «Москвы 24» появился в феврале этого года с банальной для периода пандемии шуткой — сотрудник телеканала вел новости без штанов. Со временем видео становились смешнее, но сохраняли заданную тему — жизнь редакции. Например, позже вышла шутка о ведущих, один из которых во время эфира с серьезным видом смотрит в компьютер, на котором открыт Minecraft. Также журналисты показали лайфхаки для повседневной жизни: например, как приготовить попкорн, используя только банки Pepsi. Но больше всего в аккаунте пранков над коллегами, например, классический с гудком.

Лентач

Не изменяя своей политике, в TikTok «Лентач» выкладывает новости и смешные реакции на них, только не в виде мемов, а в форме забавных видео. Так же, как и везде, часто эти шутки резкие. Например, после перевоза Навального в немецкую клинику вышло видео, в котором политик просыпается, а врач по-немецки сообщает, что с третьего раза им удалось захватить мир. Сейчас «Лентач» активно «пилит кринж», но пока не собрал большую аудиторию. В отличие от канала «360» и «Москва 24», у него нет декораций, студий, серьезного оборудования — все снимается на телефон в квартире, как у обычных пользователей платформы.

«Лентач» тоже устраивал конкурс подписчиками, который напоминал розыгрыш в Instagram: для участия надо было поставить лайк и написать комментарий. Розыгрыш был приурочен к новости о том, что «Доширак» по росту выручки в России обогнал «Ролтон». Победителю отправили 22 коробки грибной лапши.

Кроме этого, в TikTok существуют и другие интересные аккаунты. Русская версия журнала GQ знакомит читателей с сотрудниками редакции, снимает забавные видео и публикует смешные фрагменты из интервью.

Женский журнал «Лиза» раньше выкладывал астрологические прогнозы, а сейчас сконцентрировался на идеях для фотосессии, макияжа и фитнесе для лица. А «Т — Ж» дает полезные советы и учит финансовой грамотности.

Новости мало интересуют аудиторию, это видно по реакции пользователей. Людей не заходят в TikTok, чтобы послушать о прогнозах медиках о новой волне коронавируса. Скорее, им хочется увидеть, как человек кривляется под популярную музыку, шутит, делится лайфхаками. СМИ, которые это поняли, могут бороться за новую аудиторию, остальные вряд ли получат от TikTok нужный эффект.