TikTok начал тестировать Stories

Видеосервис TikTok запустил тестирование формата Stories. Соответствующая иконка появится в боковом меню приложения.

Раздел с историями будет полностью аналогичен Instagram: есть комментарии и реакция, а перейти в профиль автора можно по нажатию на аватар. Публикация автоматически исчезает спустя 24 часа. В комментарии изданию The Verge представители TikTok назвали Stories «Новым способом взаимодействия с аудиторией».

Компания не раскрывает подробностей тестирования и дату появления нового формата для всех пользователей.