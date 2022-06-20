TikTok обвинили в нарушении приватности данных пользователей

Предполагается, что дни рождения и номера телефонов американских пользователей могли просматривать сотрудники компании ByteDance в Китае.

На более чем 80 внутренних собраниях в TikTok китайские сотрудники могли получать доступ к данным пользователей из США, пишет BuzzFeed News. Издание утверждает, что получило доступ к аудиту, проведенному с целью анализа этой проблемы. В 14 заявлениях от девяти сотрудников TikTok сообщается о том, что сотрудники из Китая имели доступ к данным пользователей США.

TikTok принадлежит компании ByteDance, расположенной в Китае. Предполагается, что сотрудники этой частной холдинговой интернет-компании с сентября 2021 по январь 2022 года могли просматривать дни рождения и номера телефонов пользователей из США.

TikTok выпустила заявление, в котором не стала комментировать конкретные сообщения в СМИ, отметив только, что «всегда была привержена сохранению безопасности пользовательских данных». В компании также пояснили, что все данные американских пользователей хранятся только в американских и сингапурских дата-центрах.