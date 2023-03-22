TikTok обязал пользователей помечать дипфейки

TikTok добавил в правила сообщества новый пункт, согласно которому видео с дипфейками теперь необходимо будет помечать.

До обновления политика TikTok в отношении дипфейков ограничивалась запретом на контент, который может «исказить правдивость событий или причинить значительный ущерб участникам видео». Теперь авторы должны всегда указывать, что используют ИИ при создании ролика или его монтаже. В противном случае такие ролики будут удалены модераторами платформы.

Использовать дипфейки запрещено в политических и рекламных роликах. Также могут удалить дипфейк-контент, «который содержит изображение любого частного лица» или известной персоны, продвигающего продукт, нарушающий правила TikTok. Сюда входят как политические деятели и представители власти, так и известные бизнесмены или знаменитости.

Изменения правил пользования могут быть связаны с давлением на TikTok со стороны США. Американские власти подозревают соцсеть в сборе и передаче персональных данных граждан США в Китай. Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден требовал от материнской компании сервиса, китайской ByteDance, продать соцсеть. В противном случае TikTok могут заблокировать на территории США. В TikTok на это ответили, что продажа компании не усилит национальную безопасность, потому что смена владельца «не наложит какие-либо новые ограничения на передачу информации».