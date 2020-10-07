Почему ТикТок расцвел в пандемию, а СМИ этим воспользовались

ТикТок: самый веселый и молодой

В начавшуюся пандемию COVID-19 общение между людьми переместилось в интернет, а количество пользователей соцсетей вполне предсказуемо выросло.

Но самый быстрый рост эксперты отмечают у новой платформы ТикТок. Созданная в Китае в 2016 году, а затем усовершенствованная в 2018, сегодня эта сеть имеет около 1 миллиарда пользователей по всему миру.

ТикТок стал популярен у детей и подростков прежде всего из-за возможности создавать короткие видео — до 60 секунд — а также всякие приколы в прямом эфире. Богатый функционал позволяет даже ребенку сделать короткий видеоролик буквально за несколько минут. Притом, что для ютуба ролик с такими же эффектами можно смонтировать примерно за полчаса в какой-нибудь серьезной программе.

И хотя многие «взрослые» в разных странах думают, что ТикТок — это бессодержательная и даже «тупая» развлекательная сеть, видимо, именно этот бесхитростный посыл стал столь востребован во время пандемии. Молодые люди устали от проблем и всеобщего напряжения. Они хотят забыть обо всем и просто развлекаться. Особенно активной аудиторией ТикТока стала молодежь от 14 до 25 лет.

В России по итогам 2019 года приложение ТикТок было самым скачиваемым в Appstore и на втором месте в GooglePlay. В среднем за месяц пользователи просматривали 16,25 млрд и размещали 20,83 млн видео в сети, а также ставили более 23 млн лайков. Наиболее популярными категориями по просмотрам стали: «юмор», «еда», «красота», «животные», «таланты», «поп-культура».

«Шпионские страсти» ТикТока

В США, где пользователей ТикТок в разы больше, чем в России, приложение в конце прошлого года оказалось в центре скандала: его заподозрили в неограниченном доступе к персональным данным пользователей, в том числе несовершеннолетних детей и государственных служащих. В этой связи сотрудникам Госдепа и Министерства внутренней безопасности было запрещено скачивать приложение на свои устройства, а китайская компания ByteDance (собственник ТикТока) была оштрафована на 5,7 млн долларов.

«Шпионские страсти» завершились недавней продажей американского сегмента ТикТок американским компаниям Oracle и Walmart. Точная сумма сделки не разглашается, но, согласно разным источникам, она превышает 12 миллиардов долларов.

Из соображений государственной безопасности ТикТок запрещен в Индии. Однако свободно функционирует в других 150 странах.

«Звезды» ТикТока и монетизация

Между тем ТикТок активно зарабатывает, продавая рекламные места на своей платформе, способствуя активности молодых блогеров.

У ТикТока появились свои «звезды», рейтинг которых составил журнал Forbes. Так, в США за последний год (с июня 2019 по июнь 2020) семь тиктокеров заработали свыше 1 млн долларов.

На первом месте — 19-летняя Эддисон Рэй Истерлинг. Она заработала около $5 млн с помощью ТикТок. На неё подписаны 54,1 млн пользователей.

Русский Форбс тоже посвятил серию статей российским тиктокерам. Их доходы ожидаемо скромнее. Тем не менее — это тоже миллионы рублей в год.

Например, 20-летняя Дина Саева, переехавшая из Таджикистана в Россию, как сообщает Форбс, зарабатывает около 800 тысяч рублей в месяц. Дина имеет более 7 миллионов подписчиков и активно сотрудничает с косметическими фирмами.

Со своей стороны производители косметики, одежды и разных молодежных товаров «охотятся» за успешными тиктокерами. Поскольку поколение Z практически не смотрело и не смотрит телевизор, а также почти не читает прессу, платформа ТикТок стала идеальным местом для продвижения молодежных товаров.

ТикТок, YouTube, инстаграм и другие платформы для СМИ

Хотя ТикТок — сугубо развлекательная платформа, тем не менее недавно здесь появился аккаунт The Washington Post с подзаголовком «We are a newspaper» ( «Мы- газета»). Он имеет почти 680 тысяч подписчиков. Среди прочих СМИ, привлекающих аудиторию через ТикТок, можно выделить аккаунты французской газеты Le Monde и итальянской Corriere dello Sport, у которой около 60 тысяч подписчиков.

Что касается более «старых» платформ — Youtube, инстаграм, твиттер, фейсбук — и других, то большинство традиционных СМИ уже имеют там свои аккаунты, поскольку видят в этом возможность развития и привлечения новой, более молодой аудитории.

Новости приходят сами

Согласно последнему исследованию Reuters, аудитория младше 35 лет считает, что действительно важные новости «придут» сами. Не нужно их специально искать — новости проникают в социальные сети и мы с легкостью найдем все самое важное (как и ссылку на полную версию новости). И это происходит там же, где мы находим селфи любимых блогеров и фото обеда друзей и коллег — например, в инстаграме.

Reuters даже прогнозирует, что Инстаграм перегонит Твиттер по объему новостей. Инстаграм позволяет публиковать не только фото, но и видео, публиковать короткие заметки в описании к фотографии, публиковать сторис и даже транслировать прямые эфиры. К тому же аудитория весьма активна — 63% пользователей заходят в Инстаграм ежедневно и проводят там в среднем около получаса в день.

Быть на всех платформах, достучаться до молодых

Сегодня современные СМИ стараются иметь свои аккаунты на всех доступных платформах. Например, The Economist, чей инста-аккаунт насчитывает 5 миллионов подписчиков в возрасте 18-34 лет, активно пользуется всеми возможностями платформы и публикует материалы в инстаграме несколько раз в сутки.

Одновременно The Economist активно использует YouTube, где имеет 1,6 миллионов подписчиков. Здесь издание публикует видео, чтобы привлечь внимание к своему порталу и увеличить количество подписок.

А британская газета Evening Standart в этом году поставила цель увеличить количество подписчиков на Ютьюбе с 6 тысяч до 100. Для этого была выбрана специальная стратегия, включающая публикацию видео на сайте и создание подкастов. Следующим шагом станет специальный контент для YouTube..

Этим летом ТикТок объявил о создании фонда в 1 миллиард долларов для поощрения публикаций на платформе. Участвовать в программе смогут только крупные аккаунты — требуется 10 000 подписчиков и столько же тысяч просмотров за последний месяц. В ТикТок ожидают, что это привлечет новых авторов, в том числе и СМИ, которые заинтересованы с поколении Z.