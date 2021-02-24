TikTok против Instagram: где контент-мейкеры быстрее набирали подписчиков

Долгое время Instagram был одной из самых модных и популярных социальных сетей, точкой доступа к звездам и блогерам. Но TikTok открыл дорогу новым создателям контента, некоторые из которых в кратчайшие сроки затмили старожилов других соцсетей. Digital-агентство «Интериум» сравнило категории и темпы развития блогеров TikTok и Instagram.

Общий вывод исследования: тиктотеры растут по количеству подписчиков быстрее, чем Instagram-авторы почти во всех категориях. В среднем ежемесячный прирост новых подписчиков в TikTok составлял 33,2%, а в Instagram — 8,9%. Более того, в фотоприложении некоторые авторы теряли аудиторию, особенно в категориях юмор, артисты, спортсмены и инфобизнес. Впрочем, этого не сказать о категории «животные» — в Instagram она показала ошеломляющие темпы роста в 52%.

Самой быстрорастущей категорией TikTok были блогеры: средний прирост составил 33,9% у таких авторов, как Дина Саева, Рахим Абрамов, Даня Милохин и др. При этом их Instagram-аккаунты не показали такой же прыти. Уже состоявшиеся звезды — артисты, певцы и шоумены — дышали блогерам в затылок. У них средний темп прироста в TikTok составил 28%. Однако общее количество подписчиков в TikTok, даже у таких популярных в Instagram грандов, как Егор Крид, Ольга Бузова или Little Big, не шло ни в какое сравнение с молодыми блогерами, у которых было в несколько раз больше поклонников.

Категории fashion, образование и инфобизнесмены росли в TikTok медленнее всего (около 15%) — видимо, эта соцсеть не совсем подходит для них. Политики (Алексей Навальный, Николай Тихонов, Аксинья Гурьянова и др.) появились в TikTok совсем недавно и пока демонстрируют средние темпы прироста.

Александр Анохин, руководитель отдела аналитики и мониторинга «Интериум»: «Известные в офлайне люди, например артисты, или те, кто начинал свою деятельность на одной из платформ и набрал там свою аудиторию, гораздо медленнее адаптируются в TikTok. В видеосервисе большую аудиторию и притом за очень короткие сроки сформировали новые «звездочки»: тиктокеры, юмористы, повара и лайхакеры. А ведь раньше про них даже никто не слышал! Зато в Instagram по-прежнему любят котиков».

Для исследования «Интериум» были отобраны по 5 самых популярных в разных категориях авторов, имеющих активные профили одновременно в TikTok и Instagram. Для каждого было рассчитано среднее месячное изменение количества подписчиков.