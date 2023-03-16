TikTok собирается отделиться от материнской компании ByteDance

Руководство сервиса коротких видео TikTok обсуждает возможность отделения от материнской компании ByteDance из-за опасений властей США, связанных с угрозой национальной безопасности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, вариант отделения рассматривается как крайняя мера, если Минюст США не устроят предложения TikTok по урегулированию этой проблемы. Сделку также должно будет одобрить правительство КНР, отмечают собеседники агентства.

Как отмечает Bloomberg, TikTok находится «под пристальным вниманием» властей США из-за того, что сервис принадлежит компании из Китая. Это, по мнению американских чиновников, может привести к «шпионажу за американцами».

По оценкам аналитиков Bloomberg Intelligence, бизнес TikTok в США может стоить $40−50 млрд.

Администрация президента США Джо Байдена поддержала представленный в начале марта сенаторами законопроект, который позволяет главе государства запрещать иностранные соцсети, в том числе сервис TikTok. Также в начале марта комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса поддержал схожий законопроект. Ожидается, что голосование по нему пройдёт в нижней палате законодательного органа полного состава в этом месяце.