TikTok сокращает штат в России

TikTok сокращает штат сотрудников в РФ, оценивает ситуацию в стране для принятия решения о возобновлении полноценной работы.

«В этом году мы были вынуждены принять ряд решений относительно работы нашего сервиса в России, и сейчас, к сожалению, нам приходится сократить штат сотрудников в стране. Мы глубоко ценим этих сотрудников и их вклад в развитие платформы, и мы гарантируем их поддержку в это сложное время. Мы продолжим оценивать ситуацию в России для принятия решения о безопасном возобновлении полноценного сервиса»,— прокомментировали в пресс-службе.

Один из источников Forbes утверждает, что увольнения коснулись порядка 500 человек. По информации знакомых с решением компании лиц, в российском офисе оставили около 10 сотрудников, которых планируют релоцировать в Дубай. Источники Forbes отмечают, что решение компании обусловлено простоем работы российского подразделения, которое не приносило выручку несколько месяцев.

С 6 марта TikTok временно приостановил возможность вести стримы и загружать новый контент в России.