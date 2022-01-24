TikTok тестирует платные подписки

Сервис коротких видео TikTok начал тестировать новый способ монетизации для авторов — платные подписки. Об этом сообщает The Information со ссылкой на источники внутри компании.

В настоящее время TikTok позволяет отправлять авторам деньги с помощью функции Tips. Также пользователи могут покупать виртуальные подарки через приложение и отправлять их авторам, которые затем могут их обналичить.

Ранее Instagram объявил, что тестирует платные подписки для ограниченного числа авторов. Они по-прежнему смогут публиковать контент в открытом доступе, но некоторые записи можно будет увидеть только за деньги. Размер оплаты будет определять сам блогер: им доступно восемь вариантов на выбор от $1 до $100.