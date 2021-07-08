TikTok тестирует Shoutouts — функцию для заказа платных видео

В сети появились скриншоты тестирования Shoutouts – новой функции в TikTok, которая позволит заказывать у популярных пользователей платные видео. Информацией в своем твиттере поделился Фабиан Оувеханд – глава креативного агентства Many.

Так, после введения Shoutouts можно будет оформлять поздравления, личные послания и обращения. Для того чтобы заказать подобную видеооткрытку, пользователю нужно будет нажать на специальную красную кнопку под видео (которая появится вместе с функцией у конкретных пользователей), отправить запрос с предоплатой и дождаться ответа автора. Если он согласен, то в течение недели должен выполнить заказ и отправить пользователю.

По данным Sostav, сервис Cameo, который специализируется на создании видеообращений с участием знаменитостей, смог привлечь $100 млн с оценкой больше $1 млрд.