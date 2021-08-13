TikTok усиливает меры безопасности для подростков

Приложение подготовило несколько обновлений для детей от 13 (минимальный возраст для регистрации в соцсети) до 17 лет. Обновление введут в ближайшие месяцы.

— Для пользователей возрастом 16-17 лет при регистрации по умолчанию будет отключена функция приема сообщений. Это относится и к тем, кто уже зарегистрирован: подростков перенаправят в настройки и попросят установить эту систему. Приложение будет спрашивать, можно ли скачивать их видео.

— При загрузке первого видео ребенка до 16 лет TikTok спросит, кто может видеть его видео: подписчики, друзья или только автор. Абсолютно все пользователи просматривать публикацию не смогут. Опции «Дуэт» и «Сшить» тоже недоступны для детей, потому что они предполагают коллаборацию авторов.

— Приложение будет спрашивать подростков 16-17 лет, можно ли скачивать их видео. Видео, опубликованные пользователями 13-15 лет, скачать нельзя в любом случае еще с января.

— Tik-Tok отключит уведомления для детей 13-15 лет после 21:00, для подростков 16-17 лет — после 22:00. В восемь часов утра уведомления снова станут работать для обеих групп.

Ранее несколько сервисов ввели ограничения для детей и подростков. Instagram по умолчанию сделает закрытыми страницы пользователей до 16 лет. Google анонсировал крупное обновление по работе с детским контентом для своих сервисов, в том числе для YouTube. Apple станет сканировать фотографии пользователей на наличие запрещенных снимков и сообщений с несовершеннолетними.