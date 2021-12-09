TikTok вошел в топ-3 любимых россиянами соцсетей

TikTok занял третье место в России по доле мобильного трафика среди социальных сетей в 2021 году. Возросшая популярность соцсети связана с общим ростом интереса российских пользователей к коротким видеороликам, сообщается в исследовании «МегаФона».

Совокупный объем мобильного трафика в соцсетях за год вырос в два раза. Больше всего трафика пользователи израсходовали в Instagram — 35,5%. На втором месте по популярности — «ВКонтакте» с долей 28% и третьем — TikTok — 24%. В прошлом году третью строчку уверено занимала соцсеть «Одноклассники».

По ежедневной активности «ВКонтакте» впереди других сетей. Её посещают 74% пользователей каждый день, Instagram — 60%, TikTok — 35%.

Трафик на TikTok за год увеличился более, чем в два раза. Аналитики полагают, что это связано с общим ростом интереса к коротким видеороликам. Это подтверждает и рост трафика Instagram на 53% после запуска сервиса коротких видео Reels.

Согласно недавнему отчету AppAnnie, число активных пользователей TikTok по всему миру растет стремительными темпами. Число активных пользователей соцсети в месяц в 2021 году превысит 1,5 млрд.