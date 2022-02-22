TikTok запустил кампанию ко Дню родного языка

Платформа для создания и просмотра коротких видеороликов TikTok запускает инициативу в поддержку Года культурного наследия народов России. Она стартует с проекта TikTok #расскажународном, созданного в партнёрстве с Министерством просвещения России и НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ).

Проект создан к Международному дню родного языка, провозглашённого ЮНЕСКО с целью поощрения языкового разнообразия по всему миру. Пользователи TikTok смогут поделиться интересными фактами о родном языке и произведениями устного народного творчества в хэштег-челлендже #расскажународном.

В рамках проекта на платформе будет запущена шоу-викторина с участием популярных креаторов и знаменитостей — певицы Зары и шоумена Тимура Родригеза.