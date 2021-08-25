TikTok запустил собственное радио

В TikTok будут трансляции радиошоу и музыки, при участии блогеров, музыкантов и известных диджеев. Среди заявленных гостей: Эд Ширан, Белла Порч, Lil Nas X и Normani.

Оле Оберман, глава музыкально отдела TikTok, хочет продвигать новых артистов с помощью радио. Соцсеть уже влияет на американские чарты. Так, из-за вирусного ролика альбом группы Fleetwood Mac «Rumors» попал в топ-10 самых популярных в США. «Rumors» вышел в 1978 году.

Соцсеть будет вещать вместе с американской компанией SiriusXM, которая занимается спутниковым и онлайн-радио.