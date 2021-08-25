TikTok запустил собственное радио

Авг 25, 2021

В TikTok будут трансляции радиошоу и музыки, при участии блогеров, музыкантов и известных диджеев. Среди заявленных гостей: Эд Ширан, Белла Порч, Lil Nas X и Normani. 

Оле Оберман, глава музыкально отдела TikTok, хочет продвигать новых артистов с помощью радио. Соцсеть уже влияет на американские чарты. Так, из-за вирусного ролика альбом группы Fleetwood Mac «Rumors» попал в топ-10 самых популярных в США. «Rumors» вышел в 1978 году. 

Соцсеть будет вещать вместе с американской компанией SiriusXM, которая занимается спутниковым и онлайн-радио. 

Источник: TechCrunch
 
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