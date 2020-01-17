Tilda посоветовала создателям страниц о политике «выбрать другую платформу»

Сервис для создания сайтов Tilda выпустил официальный комментарий о блокировке страницы про обвиняемых по «ростовскому делу» Владиславе Мордасове и Яне Сидорове. Релиз опубликован на сайте платформы.

Как говорится в сообщении, страницу «ростовского дела» заблокировали из-за использования функции «Потоки», которая позволяет «быстро публиковать новости на сайте».

«Для этой функции введены более жесткие условия ограничения по контенту, а именно ограничение на создание новостей на общественно-политические темы», — рассказали в Tilda.

Представители сервиса добавили, что страницу активистки Ольги Мисик о летних московских протестах заблокировали, так как оппозиционерка использовала бесплатный аккаунт, а «к ним модератор относится строже».

Авторы релиза посетовали, что не блокируют весь политический контент. «Нам, конечно, хотелось бы следовать нашему же правилу и блокировать весь контент, но все зависит от адекватности и агрессивности контента», — уточняется в релизе.

В итоге в Tilda посоветовали создателям страниц на политическую тематику «выбрать другую платформу», сославшись на нехватку юристов для модерации всех проектов.

Страницу о «ростовском деле» заблокировали в четверг, 16 января. В сообщении юридической службы говорилось следующее: «Мы понимаем вас и вашу позицию чисто по-человечески и хотели бы помочь. Но мы не можем ставить под угрозу сайты других наших пользователей, работая с подобным контентом».

По словам создателя проекта Тимофея Мартыненко, сервис позволил скачать сайт, чтобы разместить его на другой платформе. По версии представителей конструктора, проект разблокировали в течение часа, но создатели страницы о «ростовском деле» «начали рассылать сообщения в СМИ, что Tilda массово блокирует сайты с политической информацией».

В октябре 2019 года Ростовский областной суд приговорил 24-летнего Владислава Мордасова и 19-летнего Яна Сидорова к 6 годам и 7 месяцам и 6,5 года строгого режима соответственно. В декабре Третий апелляционный суд оставил это решение в силе.

Подсудимых признали виновными в покушении на организацию массовых беспорядков (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 212 УК). Молодые люди состояли в чате сторонников Вячеслава Мальцева, а в день обещанной им революции вышли на площадь перед зданием правительства Ростовской области с плакатами.

Tilda Publishing— это сервис, который позволяет сделать свой сайт по готовому шаблону. Платформу создал в 2014-м году российский предприниматель Никита Обухов.