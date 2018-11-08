Уволился сотрудник «Медузы», сообщивший об инциденте с Иваном Колпаковым

Сотрудник «Медузы», сообщивший о неподобающем поведении главного редактора Ивана Колпакова, покинул проект по собственному желанию. Об этом сообщила в Facebook генеральный директор и учредитель проекта Галина Тимченко.

Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация, что сотрудник, сообщивший о недопустимом поведении Колпакова в отношении своей жены на корпоративе, был уволен из «Медузы».

Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация, что сотрудник, сообщивший о недопустимом поведении Колпакова в отношении своей жены на корпоративе, был уволен из «Медузы».

В октябре Колпаков был отстранен от своей должности на две недели на время расследования инцидента. В совете директоров издания его действия признали «неприемлимыми», однако подчеркнули, что это был «разовый» случай. Руководство портала расценило наказание, которое понес главный редактор, как «достаточное».