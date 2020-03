Time посвятил обложки лучшим женщинам столетия

Американский журнал Time поместил на обложку выдающихся «Женщин года», которые, по версии журнала, определили облик последнего столетия.

Новый рейтинг составлялся по аналогии с ежегодным рейтингом «Человека года», в котором зачастую участвовали только мужчины. Так, в журнале выбрали самую влиятельную женщину каждого года, начиная с 1920-х годов, которая «затмевала всех остальных». Всего было создано 89 новых обложек, ещё 11 достались женщинам, ранее уже победившим в номинации «Человек года».

From Amelia Earhart to Beyoncé and Eva Perón to Malala, meet 100 women who defined the last century https://t.co/ycfvgsoTWZ

— TIME (@TIME) March 5, 2020