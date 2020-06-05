Time посвятил обложку погибшему в США Джорджу Флойду и 35 жертвам расизма

Памяти погибшего в США чернокожего Джорджа Флойда и ещё 35 жертв расизма посвятил свою обложку журнал Time. Фото обложки журнала 4 июня было размещено в Instagram издания.

Обложка специального номера журнала, который выйдет 15 июня, посвящена проблеме расизма. На ней размещена картина американского художника Тайтуса Кафара. Этот же художник делал обложку номера Time в 2014 году, который был посвящён протестам в Фергюсоне после гибели в США афроамериканца Майкла Брауна.

На обложке изображена чернокожая женщина-мать, которая держит на руках белый силуэт своего ребенка. По замыслу художника, это означает потерю матери. Обложку окантовывает красная полоса, на которой чёрным шрифтом написаны имена 35 чернокожих мужчин и женщин, которые скончались от действий полиции.

В специальном материале журнала под названием «Расколотая страна» отмечается, что протесты в США, вызванные убийством Флойда в Миннеаполисе, приняли масштабы, которых в стране не видели с 1968 года, когда был убит Мартин Лютер Кинг, лидер движения за гражданские права чернокожих.