Британская The Times планирует запустить собственную радиостанцию, чтобы привлечь новых подписчиков (сайт газеты находится за пэйволом).

Это будет разговорное радио с новостями политики, культуры, спорта и развлечений. Но, как заметил Стиг Абелл, редактор приложений The Times, контент на радио не будет дублировать или заменять контент сайта.

Впрочем, например, какие-то подкасты, издаваемые The Times, будут выходить в формате радиопрограмм. Равно как и наоборот — некоторые радиошоу будут выходить в формате подкастов.

На радио не будет рекламы.

Выход в эфир запланирован на вторую половину 2020 года, а послушать радиостанцию можно будет на сервисах цифрового радиовещания и на сайте The Times.

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